Patrijarh Porfirije pozvao na prevazilaženje podjela

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije pozvao je srpski narod na prevazilaženje podjela i istakao da je čovječanstvu danas više nego ikada potrebno da se vrati izvoru mira koji se ne nameće silom.

U Božićnoj poslanici srpski patrijarh je napomenuo da je rođenjem Hristovim, Bog ušao u srce ljudske istorije i pokazao da zlo, ma koliko bilo agresivno i rasprostranjeno, nema posljednju riječ.

"Rođenje Spasitelja nam otkriva da više nismo sami i da nikada više nećemo biti sami", naglašeno je u poslanici Njegove svetosti i arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Zato ni krize našeg vremena, ni ratovi, ni gubitak povjerenja, ne mogu biti konačna mjera ljudskog života niti posljednja riječ o čovjeku.

"Strah i dalje postoji, ali više ne okiva život. On je lišen konačne vlasti nad čovekom. Taj preobražaj ima svoje ishodište i temelj u Samome Hristu, koji je izmirio čoveka sa Bogom i time postavio temelj mira koji strah ne može da ukine", piše u poslanici.

Srpski patrijarh je naglasio da hrišćanska vjera ne uči da se u vremenu krize čekaju bolja vremena nego da sami postanemo živi znaci budućeg Carstva Božijeg, ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne liječe strah strahom niti mržnju mržnjom.

"Pozivamo sve da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo neophodni jedni drugima", istaknuto je u poslanici.

Srpski patrijarh je naglasio da je danas čovječanstvu više nego ikada potrebno da se vrati izvoru mira koji se ne nameće silom, nego se otkriva u smirenju, u ljubavi koja "ne traži svoje" i u odnosu koji gradi povjerenje, zajedništvo i poštovanje svakog čovjeka.

"Živimo u vremenu sve dubljih verskih, etničkih i kulturnih podela, u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti i u kojem ratovi postaju sve češće sredstvo za rešavanje ekonomskih i političkih sukoba", ukazao je patrijarh u poslanici.

Ukazujući na nestabilnu i tešku situaciju u svijetu, u poslanici Srpske pravoslavne crkve je navedno da i situacija u Srbiji, u koju gleda cijeli srpski narod, nije ništa manje složena i teška.

Ocijenjeno je da su unutrašnje političke tenzije dovele do duboke podijeljenosti društva i nepovjerenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju.

Istaknut je posebno zabrinjavajući gubitak nacionalnog i kulturnog identiteta koji dovodi u pitanje kontinuitet istorijskog i duhovnog samopoimanja srpskog naroda, a pri tome se ne može objasniti isključivo spoljnim uticajima.

Uz to dolaze ekonomska nesigurnost i demografski pad, jer Srbija se, kako je ukazano u poslanici, suočava sa izrazito negativnim prirodnim priraštajem i, posljedično, sa jednom od najbržih depopulacija u svijetu, kao i sve izraženijim starenjem stanovništva.

"Imajući sve to u vidu, otvorenih očiju gledajući u tamne oblake koji se nadvijaju nad nama, ne žmureći pred pobrojanim problemima i opasnostima i ne bežeći od njih, mi danas, kao živi svedoci anđelske reči pastirima, svima vama, deco naša duhovna, opet objavljujemo: Ne bojte se!", naveo je srpski patrijarh u poslanici.

Naglašeno je da blagoslov Crkve obavezuje da i sami širimo mir.

"Stoga se i obraćamo svima vama, draga duhovna deco, i svakome ko dobronamerno osluškuje naše reči. Božić je praznik mira, a anđelska božićna pesma je molitva mira, jedinstva i pomirenja, utemeljena na veri u Boga i življenju po Bogu", naglasio je patrijarh Porfirije.

Ocijenjeno je da promjena globalnog poretka i borba velikih sila za prevagu rađaju nestabilnost, bezbjednosne krize i strah od neizvjesne budućnosti, te da se tome pridodaju i ekonomska nesigurnost, inflacija, rast nejednakosti, siromaštvo, glad i nekontrolisano iscrpljivanje prirodnih resursa.

Takođe je napomenuto da tehnološke transformacije donose nove etičke dileme i rađaju digitalnu izolaciju — prividnu prisutnost bez stvarnog zajedništva.

Njegova svetost je istakao da sve to dovodi do krize povjerenja u institucije i medije, do relativizacije istine, do porasta anksioznosti i usamljenosti, čak i do gubitka smisla života kod mnogih ljudi današnjice.

"I stoga, mnogi od nas ovu svetu noć i ovaj sveti dan dočekuju sa nemirom u srcu, brinući za decu i njihovu budućnost, za hleb nasušni, za zdravlje, za sutrašnji dan", navodi se u poslanici.

Kako je naglašeno, ne treba se bojati, jer svijet u kojem živimo, sa svim svojim lomovima, sukobima i strahovima, više nije samodovoljan i samoobjašnjiv niti je prepušten slijepim silama istorije.

SPC je podsjetila na riječi vladike Nikolaja da se Gospod javio svijetu u mučno vrijeme, kada se Bog nije slavio, kada nije bilo mira na zemlji i kada je umjesto dobre volje vladala zlovolja među ljudima, a tako je i danas u mnogo čemu.

Današnje vrijeme je slično Hristovom, i danas postoje sile koje upravljaju svijetom i diriguju sudbinama manjih naroda. Veoma slično je i danas kada se lični podaci sve više koriste radi kontrole i ograničavanja slobode svakog pojedinca", piše u poslanici.

Istaknuto je da praznik Roždestva Hristovog nosi dvije suštinske poruke i istine - prva je da je Bog postao čovjek radi nas i radi našega spasenja, a druga da svaki čovjek, upravo zbog toga, može i treba da postane naš brat.

Zbog toga se pred tajnom rođenja Hristovog svakome ponovo postavlja Božije pitanje, staro koliko i čovječanstvo: "Gde ti je brat?", a ne gdje je tvoj interes ili strana ili stranka. To je, ukazano je, osnovno pitanje i centralni zadatak ovog i svakog drugog Božića.

Arhijereji SPC su ponovili da je ljubav od Boga, ljubimo jedni druge, ne riječju ni jezikom nego djelom i istinom, jer onaj ko mrzi brata svoga u tami je, a ko ljubi brata svoga u svjetlosti prebiva.

"Naposletku, braćo i sestre, deco Svetoga Save, naših časnih predaka, svetih otaca i matera srpskih, gde god da se nalazimo, u otadžbini ili u rasejanju, posebno na raspetom Kosovu i Metohiji, jednim glasom, jednim ustima i jednim srcem, zajedno s anđelima zapevajmo božićnu himnu, pesmu mira: `Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja! Mir Božji – Hristos se rodi!", navedeno je u poslanici.