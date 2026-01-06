Logo
U Semberiji uvedene redovne mjere odbrane od poplava

Izvor:

SRNA

06.01.2026

16:53

Вода ријека
Foto: ATV BL

U Semberiji su uvedene redovne mjere odbrane od poplava, rečeno je u "Vodama Srpske".

Direktor Javne ustanove "Vode Srpske" Miroslav Milovanović rekao je ranije Srni da se očekuje još jedan talas povećanja vodostaja Drine nizvodno od hidroelektrane "Zvornik", što će u Semberiji dovesti do uvođenja mjera redovne odbrane od poplava, a vrlo vjerovatno i vanredne.

Болница

Društvo

U dobojskoj bolnici zabranjene posjete pacijentima

On je naveo da je u 15.00 časova vodostaj rijeke Drine na mjernoj stanici Radalj bio 445 centimatara.

Mjere redovne odbrane od poplava za donji tok Drine uvode se kada na stanici Radalj vodostaj dostigne kotu od 450 centimeta, a na 500 centimetara uvode se mjere vanrdne odbrane.

- Ali, mi smo već pri vodostaju od 445 centimetara pokrenuli proceduru uvođenja mjera redovne odbrane na poplavnom području Semberije za sektor 1", pojasnio je Milovanović u izjavi za Srnu.

Снијег

Region

U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

Istakao je da je ohrabrujuće da su padavine u Crnoj Gori i u gornjem toku Drine prije nekoliko sati stale, što će se pozitivno odraziti nizvodno.

"Treba da budemo pribrani, svako na svom zadatku, a na osnovu trenutnih hidroloških i meteoroloških procjena ne očekujemo veće probleme", istakao je, između ostalog, Milovanović.

Semberija

vodostaj

