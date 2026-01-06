Povratak kući: Ima li puta kada su razrušene sve staze?

'Povratak kući' je italijanska serija o porodičnoj misteriji, koju mora da rješi jedan čovjek. Serija je premijerno emitovana 2017. godine i brzo je osvojila veliku gledanost zahvaljujući emotivnoj radnji i kompleksnim likovima.

Radnja prati Fausta Moru, uspješnog vlasnika porodičnog imanja, koji se nakon pet godina provedenih u komi budi bez sjećanja na događaje koji su prethodili njegovoj nesreći. Povratak kući za njega ne znači samo fizički oporavak, već i suočavanje sa dubokim promjenama u porodici, na poslu i u međuljudskim odnosima.

Dok pokušava da ponovo izgradi odnos sa suprugom i djecom i spasi porodični biznis, Fausto postepeno otkriva da je prije nesreće bio umiješan u mračne i opasne događaje, uključujući moralno sporne odluke koje sada dolaze na naplatu. Istina koju ne pamti postaje ključna pretnja njegovoj sadašnjosti.

Ovo je priča o krivici i iskupljenju, o tome koliko prošlost oblikuje naše izbore, ali i o snazi porodice i drugoj šansi. Serija vješto balansira između lične drame i napete misterije, postavljajući pitanje: Da li se čovjek zaista može vratiti kući ili se put nazad mora ponovo izgraditi?

Serija 'Povratak kući' od utorka do petka u 23 časa.