Božićna priča: Proslavite sa nama najradosniji praznik

Vrhovni praznik porodice i neraskidivih veza, radosti i osmjeha, proslavite uz uz našu 'Božićnu priču' prepunu radosti, pjesme, božićnih običaja, lijepih želja i prazničnog raspoloženja. Očekuje vas naša Zorica Petković i mnogo lijepih i interesantnih priča o najradosnijem hrišćanskom prazniku sutra u 15 časova.

Od običaja i priča o tradiciji, lomljenja česnice, položajnika i zdravica, preko riječi duhovnika, toplih priča iz cijele Srpske, zamiljivih gostiju, pa sve do pjesme i igre. A kako su Božić i praznici vrijeme darivanja, osim što ćemo o pričati o humanosti, plemenitosti i ljubavi, vrijednih poklona i nagrada za naše gledaoce neće izostati.

Da nam Božić svima donese mir, blagostanje i ljubav - Hristos se rodi!

Ne propustite našu 'Božićnu priču' – srijeda u 15 časova.