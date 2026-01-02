Logo
Large banner

Serija 'Projekat Plava knjiga': Priča o misterijama, vojnim tajnama i zavjerama

Izvor:

ATV

02.01.2026

14:58

Серија 'Пројекат Плава књига': Прича о мистeријама, војним тајнама и завјерама

Zavirite u svijet misterije, vojnih tajni i zavjera iz vremena Hladnog rata, čiji se duh osjeća i danas, u eri nepovjerenja, lažnih vijesti i teorija zavjera koje su življe nego ikada. Serija 'Projekat Plava knjiga' donosi uzbudljivu priču inspirisanu stvarnim istraživanjima NLO fenomena koje je sprovodilo američko ratno vazduhoplovstvo.

Radnja prati astrofizičara dr Dž. Alena Hajneka i vojnog oficira Majkla Kvina, koji po nalogu američke vojske u vrijeme Hladnog rata istražuju prijavljene slučajeve vezane za neidentifikovane leteće objekte (NLO). Dok je Kvin, sposoban i tvrdokorni vojnički tip, u početku usredsređen isključivo na izvršenje zadatka koji mu je dodijeljen, skeptičniji Hajnek brzo postaje uvjeren da se nalazi u središtu velikog zataškivanja koje će njega i njegove najbliže dovesti u opasnost.

Serija 'Projekat Plava knjiga' od ponedjeljka do petka u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag:

ATV

Large banner

Više iz rubrike

Срећна Нова 2026. година!

Emisije

Srećna Nova 2026. godina!

1 d

0
Новогодишњи маратон

Emisije

Novogodišnji maraton

2 d

0
'Новогодишње Централне вијести' вечерас у 19 часова

Emisije

'Novogodišnje Centralne vijesti' večeras u 19 časova

2 d

0
Наша новогодишња прича: Радост празника на АТВ-у

Emisije

Naša novogodišnja priča: Radost praznika na ATV-u

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner