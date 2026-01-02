Serija 'Projekat Plava knjiga': Priča o misterijama, vojnim tajnama i zavjerama

Izvor:
Zavirite u svijet misterije, vojnih tajni i zavjera iz vremena Hladnog rata, čiji se duh osjeća i danas, u eri nepovjerenja, lažnih vijesti i teorija zavjera koje su življe nego ikada. Serija 'Projekat Plava knjiga' donosi uzbudljivu priču inspirisanu stvarnim istraživanjima NLO fenomena koje je sprovodilo američko ratno vazduhoplovstvo.
Radnja prati astrofizičara dr Dž. Alena Hajneka i vojnog oficira Majkla Kvina, koji po nalogu američke vojske u vrijeme Hladnog rata istražuju prijavljene slučajeve vezane za neidentifikovane leteće objekte (NLO). Dok je Kvin, sposoban i tvrdokorni vojnički tip, u početku usredsređen isključivo na izvršenje zadatka koji mu je dodijeljen, skeptičniji Hajnek brzo postaje uvjeren da se nalazi u središtu velikog zataškivanja koje će njega i njegove najbliže dovesti u opasnost.
Serija 'Projekat Plava knjiga' od ponedjeljka do petka u 20 časova i 10 minuta.
