Novogodišnji maraton

ATV

31.12.2025

13:28

Новогодишњи маратон

Zakoračite u 2026. godinu filmski. Neka scenario vašeg života bude ispisan zdravljem, srećom, avanturom i dobrom komedijom. Budite glavni glumci u svakom kadru spremni da za svaki zaplet pronađete rasplet. Prvi korak ka savršenoj novoj godini neka bude doček uz naš Novogodišnji filmski maraton – večeras od 20 časova i 20 minuta.

Od 20 časova i 20 minuta uživajte u jugoslovenskoj komediji 'Silom otac' i izvandrednoj izvedbi velikana našeg glumišta Miodraga Petrovića Čkalja.

U 22 časa očekuje vas još jedna komedija jugoslovneske filmske riznice, film 'Idemo dalje' u režiji Zdravka Šotre.

U nastavku filmskog maratona – od 23 časa i 30 minuta spremite se za triler komediju 'Davitelj protiv davitelja' s Taškom Načićem u glavnoj ulozi.

A kada već uđete u novu godinu vrijeme je za malo drame uz kultni film 'Sezona mira u Parizu', koji će ispričati ljuvabnu priču o traumama rata.

Od 2 časa i 30 minuta uživajte u filmu 'Glavom kroz zid' i za kraj, od 4 sata i 30 minuta, očekuje vas dirljiva priča o istinskoj sreći, jednostavnim životnim radostima i prijateljskim odnosima koja je osvojila srca gledalaca širom svijeta – film 'Najbolje godine'.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

ATV

