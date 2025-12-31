'Novogodišnje Centralne vijesti' večeras u 19 časova

Kad nova godina pokuca na vrata, valja staru ispratiti kako dolikuje, uz radost, pjesmu i velike želje, a mi smo i ovu odlučili da ispratimo sa smijehom i sjajnom zabavom.

Navikli ste da naša rekapitulacija godine udara tačno u metu – ništa ne izostavljamo, smijemo se svemu, i dobrom i lošem, a ni večeras od 19 časova neće biti drugačije. Ono što nam je na prvom mjestu, a biće i u 2026. godini, je da vam svaki dan učinimo drugačijim, pa ovaj konac nepredvidive godine, sa vama okrenućemo naglavačke.

Kad vidite kakva nam je bila 2025. godina, slavićete Novu 2026. godinu, ma kakva ona bila! To ćemo tek da vidimo, a do tada vam želimo mnogo smijeha!

Ne propustite vijesti godine – 'Novogodišnje Centralne vijesti' na ATV-u tačno u 19!