Naša novogodišnja priča: Radost praznika na ATV-u

'Naša novogodišnja priča' danas od 12 časova i 45 minuta poslaće među novogodišnje želje mnogo dobrog raspoloženja i zagrijati srce prazničnim pričama iz cijele Republike Srpske.

Odabrano društvo, odlična muzika, bogata trpeza, Deda Mraz, kokteli, ples i veselje, zanimljivi razgovori i mnoštvo iznenađenja za gledaoce – sve to staće u našu novogodišnju zabavu.

Sve do 19 časova kroz interesantne priče koje ne samo da sumiraju ovu 2025. godinu, nego otkrivaju i šta nas sve čeka u Novoj 2026. godini, vodiće vas Sandra Marjanović, Marijana Stjepanović i Tijana Vujičić.

Sa nama biće najbolje pripremanje za najluđu noć, a uz pozivnicu na praznično druženje, od srca vam želimo mnogo zdravlja, radosti, uspjeha i nezaboravih uspomena, sa još većom željom da ih stvaramo zajedno, i to već danas od 12 časova i 45 minuta.