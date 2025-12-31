Logo
Large banner

Naša novogodišnja priča: Radost praznika na ATV-u

Izvor:

ATV

31.12.2025

08:29

Komentari:

0
Наша новогодишња прича: Радост празника на АТВ-у

'Naša novogodišnja priča' danas od 12 časova i 45 minuta poslaće među novogodišnje želje mnogo dobrog raspoloženja i zagrijati srce prazničnim pričama iz cijele Republike Srpske.

Odabrano društvo, odlična muzika, bogata trpeza, Deda Mraz, kokteli, ples i veselje, zanimljivi razgovori i mnoštvo iznenađenja za gledaoce – sve to staće u našu novogodišnju zabavu.

Sve do 19 časova kroz interesantne priče koje ne samo da sumiraju ovu 2025. godinu, nego otkrivaju i šta nas sve čeka u Novoj 2026. godini, vodiće vas Sandra Marjanović, Marijana Stjepanović i Tijana Vujičić.

Sa nama biće najbolje pripremanje za najluđu noć, a uz pozivnicu na praznično druženje, od srca vam želimo mnogo zdravlja, radosti, uspjeha i nezaboravih uspomena, sa još većom željom da ih stvaramo zajedno, i to već danas od 12 časova i 45 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag:

ATV

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Енерго клуб: Енерго актуелности

Emisije

Energo klub: Energo aktuelnosti

2 d

0
Фантастична браћа Бејкер: Љубавна игра музике

Emisije

Fantastična braća Bejker: Ljubavna igra muzike

3 d

0
Опасни траг: Дешавња на Косову 80-их

Emisije

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

41

Dron koji se kretao ka Putinovoj rezidenciji nosio šest kilograma eksploziva

11

41

Još jedna zemlja planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina od septembra 2026.

11

32

Zakazano suđenje Kecmanovićima, tužilac insistira na maksimalnim kaznama

11

18

Gačanin pokušao ukrasti gorivo

11

08

Uhapšena dvojica Albanaca zbog 30 kilograma kokaina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner