Energo klub: Energo aktuelnosti

Izvor:
ATV
28.12.2025
14:24
I ove nedjelje u 'Energo klubu' otvaramo najaktuelnije teme iz svijeta energetike.
Razgovaramo o povećanju računa za struju ali i gubicima i krađi s mreže, nedostatku uglja u Gacku i deponiji.
Energetsku godinu sumiramo zajedno sa prvim čovjekom Elektriprivrede Republike Srpske, Lukom Petrovićem.
'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihovoj održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
09
16
05
16
01
15
57
15
46
Trenutno na programu