Energo klub: Energo aktuelnosti

I ove nedjelje u 'Energo klubu' otvaramo najaktuelnije teme iz svijeta energetike.

Razgovaramo o povećanju računa za struju ali i gubicima i krađi s mreže, nedostatku uglja u Gacku i deponiji.

Energetsku godinu sumiramo zajedno sa prvim čovjekom Elektriprivrede Republike Srpske, Lukom Petrovićem.





'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihovoj održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.



Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.