Bitno: O budžetu Republike Srpske za 2026. godinu

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o budžetu Republike Srpske za 2026. godinu.

Ko će i koliko sredstava dobitiu svojoj kasi? Za 'Bitno' govore: Svetlana Radanović, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske, Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske i Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Marijana Iveljić. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

