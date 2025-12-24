Logo
Bitno: O budžetu Republike Srpske za 2026. godinu

ATV

24.12.2025

16:28

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o budžetu Republike Srpske za 2026. godinu.

Ko će i koliko sredstava dobitiu svojoj kasi?

Za 'Bitno' govore: Svetlana Radanović, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske, Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske i Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

ATV

Bitno

Marijana Iveljić

