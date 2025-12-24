Bitno: O budžetu Republike Srpske za 2026. godinu

Izvor:
ATV
24.12.2025
16:28
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o budžetu Republike Srpske za 2026. godinu.
Ko će i koliko sredstava dobitiu svojoj kasi?
Za 'Bitno' govore: Svetlana Radanović, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske, Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske i Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Marijana Iveljić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
