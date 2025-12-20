Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

Izvor:
ATV
20.12.2025
19:48
'Druga strana slave' je romantična drama iz 2014. godine u režiji Džine Prins-Bajtvud.
Radnja prati Nonu, mladu talentovanu pjevačicu kojoj predviđaju planetarnu slavu. Međutim, pritisak, muzička industrija i ambicije njene majke dovode je na ivicu života i smrti. Upravo u tom momentu upoznaje Kaza, policajca koji je spašava i pomaže da pronađe sopstveni glas i oslobodi se nametnutog imidža. Zajedno pokušavaju da se izbore za ljubav i autentičnost uprkos preprekama.
Film 'Druga strana slave’ otkriva tamnu stranu slave i muzičke industrije, a zapažen je i po prestižnoj Oskar nominaciji za najbolju originalnu muziku.
'Druga strana slave’ nedjelja u 22 časa i 30 minuta.
