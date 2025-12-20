Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

Radnja prati Nonu, mladu talentovanu pjevačicu kojoj predviđaju planetarnu slavu. Međutim, pritisak, muzička industrija i ambicije njene majke dovode je na ivicu života i smrti. Upravo u tom momentu upoznaje Kaza, policajca koji je spašava i pomaže da pronađe sopstveni glas i oslobodi se nametnutog imidža. Zajedno pokušavaju da se izbore za ljubav i autentičnost uprkos preprekama.

Film 'Druga strana slave’ otkriva tamnu stranu slave i muzičke industrije, a zapažen je i po prestižnoj Oskar nominaciji za najbolju originalnu muziku.

'Druga strana slave’ nedjelja u 22 časa i 30 minuta.