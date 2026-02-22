Sve spremno za derbi: Poznati sastavi Crvene zvezde i Partizana

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Partizan od 17.00 u 178. „večitom derbiju“ na stadionu „Rajko Mitić".

Fudbal ATV na “vječitom derbiju”: Crvena zvezda dočekuje Partizan

Crvena zvezda i Partizan bore se za prvo mesto na tabeli.

Objavljeni su sastavi!

CRVENA ZVEZDA: Mateus – Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Ovusu, Kostov, Katai – Arnautović.

PARTIZAN: Milošević – Milić, Mitrović, Simić - Roganović, Zdjelar, Dragojević, Petrović - Vukotić, Sek - A.Kostić.