Logo
Large banner

Sve spremno za derbi: Poznati sastavi Crvene zvezde i Partizana

Izvor:

ATV

22.02.2026

15:57

Komentari:

0
Све спремно за дерби: Познати састави Црвене звезде и Партизана
Foto: Tanjug / AP

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Partizan od 17.00 u 178. „večitom derbiju“ na stadionu „Rajko Mitić".

Рајко Митић-стадион

Fudbal

ATV na “vječitom derbiju”: Crvena zvezda dočekuje Partizan

Crvena zvezda i Partizan bore se za prvo mesto na tabeli.

Objavljeni su sastavi!

CRVENA ZVEZDA: Mateus – Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Ovusu, Kostov, Katai – Arnautović.

PARTIZAN: Milošević – Milić, Mitrović, Simić - Roganović, Zdjelar, Dragojević, Petrović - Vukotić, Sek - A.Kostić.

Podijeli:

Tagovi :

FK Crvena zvezda

FK Partizan

Zvezda Partizan

derbi zvezda partizan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Крај правне саге: Мбапе побиједио ПСЖ

Fudbal

Kraj pravne sage: Mbape pobijedio PSŽ

23 h

0
Нови дресови, стара екипа: Јувентус уписао још један пораз

Fudbal

Novi dresovi, stara ekipa: Juventus upisao još jedan poraz

23 h

0
ФСС активирао бомбу: Матераци у репрезентацији Србије!

Fudbal

FSS aktivirao bombu: Materaci u reprezentaciji Srbije!

1 d

0
Меч бенфика реал мадрид

Fudbal

Nije štedio riječi: Trener Bajerna žestoko opleo po Murinju

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Poznato ko je muškarac koji je ubijen na Trampovom imanju, porodica prijavila nestanak

16

45

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

16

41

Tragičan epilog potrage! Pronađena tijela dvojice robolovaca

16

36

Osetkovski u Partizanu – potpisao novi ugovor

16

27

Vozači oprez: U ovom gradu u Srpskoj kreće pojačana kontrola

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner