Nije štedio riječi: Trener Bajerna žestoko opleo po Murinju

Trener Bajern Minhena, Vensan Kompani, održao je emotivno izlaganje na konferenciji za medije pred meč sa Ajntrahtom, govoreći o rasizmu usmjerenim ka Vinisijusu Žunioru tokom nedavne utakmice Real Madrida protiv Benfike.

Vinisijus se u završnici utakmice u Lisabonu napustio obratio sudiji, a iz Reala su kasnije naveli da je uvrede izrekao Đanluka Prestijani.

Situacija je izazvala burne reakcije, posebno poslije izjava trenera Benfike Žozea Murinja, koji je sugerisao da je napadač Reala svojim slavljem isprovocirao reakciju.

“Kada pogledate samu situaciju na terenu, reakcija Vinisijusa ne može da se odglumi. Jasno se vidi da je emotivna. Ne vidim nijedan razlog da ode kod sudije i sebi natovari sav taj teret. Nema apsolutno nikakav razlog da to radi. Ako je to učinio, vjerujem da je u tom trenutku smatrao da je to ispravna stvar“, rekao je trener Bajerna.

Posebno se osvrnuo na Murinjove izjave poslije meča.

“Za mene je još gore ono što se desilo poslije utakmice. Jasno ću reći – lider jedne organizacije Žoze Murinjo napao je karakter Vinisijusa spominjanjem načina na koji je slavio gol, kako bi umanjio značaj onoga što se dogodilo. To je, kada je riječ o liderstvu, velika greška. I to ne bi smjelo da se prihvati”.