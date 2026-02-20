Logo
Large banner

Nije štedio riječi: Trener Bajerna žestoko opleo po Murinju

20.02.2026

16:47

Komentari:

0
Меч бенфика реал мадрид
Foto: Tanjug / AP / Armando Franca

Trener Bajern Minhena, Vensan Kompani, održao je emotivno izlaganje na konferenciji za medije pred meč sa Ajntrahtom, govoreći o rasizmu usmjerenim ka Vinisijusu Žunioru tokom nedavne utakmice Real Madrida protiv Benfike.

Vinisijus se u završnici utakmice u Lisabonu napustio obratio sudiji, a iz Reala su kasnije naveli da je uvrede izrekao Đanluka Prestijani.

Situacija je izazvala burne reakcije, posebno poslije izjava trenera Benfike Žozea Murinja, koji je sugerisao da je napadač Reala svojim slavljem isprovocirao reakciju.

“Kada pogledate samu situaciju na terenu, reakcija Vinisijusa ne može da se odglumi. Jasno se vidi da je emotivna. Ne vidim nijedan razlog da ode kod sudije i sebi natovari sav taj teret. Nema apsolutno nikakav razlog da to radi. Ako je to učinio, vjerujem da je u tom trenutku smatrao da je to ispravna stvar“, rekao je trener Bajerna.

Posebno se osvrnuo na Murinjove izjave poslije meča.

“Za mene je još gore ono što se desilo poslije utakmice. Jasno ću reći – lider jedne organizacije Žoze Murinjo napao je karakter Vinisijusa spominjanjem načina na koji je slavio gol, kako bi umanjio značaj onoga što se dogodilo. To je, kada je riječ o liderstvu, velika greška. I to ne bi smjelo da se prihvati”.

Podijeli:

Tag :

Žoze Murinjo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Fudbalska lopta

Fudbal

Misterija: Bivši fudbaler pronađen mrtav

8 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Italijanski fudbaler pronađen mrtav

9 h

0
Звезда побиједила Лил и „отворила врата“ осмине финала Лиге Европе!

Fudbal

Zvezda pobijedila Lil i „otvorila vrata“ osmine finala Lige Evrope!

19 h

0
Велики резултат: Зрињски ремизирао са Кристал Паласом у Мостару

Fudbal

Veliki rezultat: Zrinjski remizirao sa Kristal Palasom u Mostaru

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

18

19

Crvena zvezda prvi finalista Kupa Radivoja Koraća

18

06

Fico Zelenskom: Uzalud nas ubjeđuješ – svi u EU znaju da Ukrajina gubi u sukobu

18

02

Farmer objasnio zaradu: Koliko možete da zaradite od 50 kokoški?

17

53

Isplivale nove jezive slike bivšeg princa: Na njima je i dijete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner