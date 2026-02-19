Zvezda pobijedila Lil i „otvorila vrata“ osmine finala Lige Evrope!

Crvena zvezda pobijedila je Lil na stadionu „Pjer Moroa“ u prvom meču plej-ofa za osminu finala Lige Evrope, a jedini gol postigao je Tebo Učena u 45. minutu. Crveno-bijeli su tako prekinuli lošu tradiciju kada su gostovanja u Francuskoj u pitanju, te će za sedam dana imati idealnu priliku da dovrše započeti posao.

Zvezda u prethodnih 16 mečeva na gostovanjima u Francuskoj nije osjetila ukus pobjede, ali se to promijenilo u četvrtak uveče.

Doputovali su crveno-bijeli u Francusku sa jasnim ciljem da izbore što bolji rezultat jer su znali da je Lil u ozbiljnoj krizi. Samo jedna pobeda u prethodnih devet utakmica u svim takmičenjima, kao i osmorica povrijeđenih igrača na koje nije mogao da računa Bruno Ženesio.

Od prvog sudijskog zvižduka šampion Srbije pritiskao je rivala, ali nije uspio to da materijalizuje.

Dobro je izgledala posljednja linije ispred Mateusovog gola, gdje se Stanković opredijelio za trojicu klasičnih štopera. Prednost u odnosu na Miloša Veljkovića, dobili su Tebo Učena, Rodrigao i Strahinja Eraković.

I dobro su izgledali, bez većih problema izlazili su na kraj sa ofanzivcima Lila.

Lil se oslobodio pritiska sredinom prvog poluvremena, ali je Zvezda lako zaustavljala sve napade.

Odlični su na sredini bili Handel i Krunić, dok je Seol neumorno špartao po desnoj strani u ulozi ving-beka.

Vladimir Lučić pravio je razliku i davao je tempo Zvezdinoj igri, dok je veliki posao odrađivao Džej Enem kao najistureniji fudbaler crveno-belih.

Nije izgubio duel sa protivničkim defanzivcima, borio se kao lav i ostavio fantastičan utisak.

Na prvi gol na stadionu „Pjer Moroa“ čekalo se sve do 45. minuta kada je Zvezda zatresla mrežu poslije kornera koji je izveo Tiknizjan.

Preskočio je loptu u petercu Džej Enem, a sa metar je u mrežu smjestio Tebo Učena.

Mijenjao je na poluvremenu Bruno Ženesio. Dvostruka izmjena, a Zvezda je i sa tim lako izašla na kraj.

Stanković je u drugom poluvremenu izvršio svih pet imena. Ušli su Arnautović, Katai, Avdić, Stanković i Veljković.

Upravo je Arnautović u dva navrata propustio priliku da postigne gol. Dvije čiste situacije koje je reprezentativac Austrije morao da pretvori u gol.

Prava je šteta što nije iskoristio maestralno dodavanje Aleksandra Kataija, kada mu je Ozer odbranio udarac.

Ipak, ono što je najbitnije jeste da je Zvezda odlično izgledala protiv Lila. Nije se uplašila, iako je imala ulogu autsajdera. Uspjela je da sruši nezgodnu tradiciju i da stekne lepu prednost pred revanš na stadionu „Rajko Mitić“ za sedam dana.

Pobjednik dvomeča Crvena zvezda – Lil će u osmini finala ići na Lion ili Aston Vilu, to će odlučiti žrijeb.

Crveno-bijeli nikada u istoriji nisu pobijedili na tlu Francuske, a čini se da bi ovo mogao da bude idealan trenutak za tako nešto, s obzirom na očajnu formu rivala.

(Sputnjik)