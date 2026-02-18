Kakva senzacija Bodo Glimta! Pao je i Inter u Norveškoj

Izvor:
18.02.2026
Fudbaleri Bodo Glimta izveli su još jednu senzaciju i pobijedili Inter u okviru šesnaestine finala Lige šampiona rezultatom 3:1.
Fet je šokirao italijanskog velikana u 20. minutu meča i donio prednost Bodo Glimtu. Desetank minuta kasnije Inter je uspio da odgovori preko Esposita i izjednači rezultat.
U drugom poluvremenu prilike na obje strane, ali prednost domaćem timu ponovo vraća Jens Hauge u 61. minutu.
Strasti se nisu smirile ni na tribinama ni na terenu, a Bodo Glimt povećava prednost tri minuta kasnije preko Kaspera Hoga.
Ohrabreni fudbaleri Bodo Glimta nastavili su da prijete iz kontri, a većinu vremena pri rezultati 3:1 svi igrači Bodo Glimta provodili su na svojoj polovini čekajući loše dodavanje protivnika.
Pred Interom je težak revanš meč koji se igra sljedeće sedmice u Milanu.
Nije Inter jedini koji je polomio zube na Norvežanima. U prošloj utakmici Bodo Glimt je slavio protiv Atletiko Madrida sa 2:1, a meč prije su dobili Mančester siti sa 3:1.
Protiv Borusije Dortmund su remizirali, a Juventus se spasio u posljednjem minutu meča i stigao do pobjede od 3:2.
