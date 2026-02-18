Logo
Bijela kuća o prozivkama Zelenskog: "Nepravedno"

SRNA

18.02.2026

22:33

0
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp posvećen je postizanju sporazuma o Ukrajini jer smatra da je nepravednim da se gube životi i Ukrajinaca i Rusa, saopštila je portparol Bijele kuće Kerolajn Livit.

Nakon komentara ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da Tramp samo Ukrajinu poziva na ustupke kako bi se riješio sukob, Livitova je podsjetila Kijev na nepravednost nastavka borbenih dejstava.

"Mislim da bi predsjednik odgovorio da ne smatra da je pravedno što hiljade Ukrajinaca gubi živote, a i Rusa takođe", rekla je Livitova novinarima.

Ona je dodala da Tramp i njegov tim odvajaju značajno vrijeme za rješavanje sukoba u Ukrajini, naglasivši da su trilateralni pregovori održani u Ženevi imali napredak.

"Predstoji još jedan krug pregovora u budućnosti", rekla je Livitova, ali nije precizirala kada bi tačno novi krug mogao da se održi.

Specijalni izaslanik američkog predsjednika za mirovne misije Stiven Vitkof ocijenio je ranije da je na pregovorima u Ženevi postignut značajan napredak.

