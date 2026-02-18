Šta u Kremlju kažu o pregovorima sa Kijevom: Razgovori složeni, kraći susret ne znači da nema napretka

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da su dvodnevni pregovori o ukrajinskoj krizi u Ženevi bili teški.

To što su razgovori danas, drugog dana, trajali kraće nego prvog ne znači da nije bilo napretka, rekao je on.

Prvog dana razgovori su trajali šest sati, a danas dva.

Na pitanje novinara da li to znači da strane nisu mogle da ostvare napredak, Peskov je rekao: "Ne, ne znači. Ako ste pročitali ono što je rekao Vladimir Medinski, može se reći da su razgovori bili teški."

Portparol Kremlja je dodao da će članovi delegacije izvijestiti predsjednika Vladimira Putinao rezultatima razgovora.

Kako je dodao, za sada nema šta da se kaže o mestu održavanja nove runde pregovora.

Ranije danas šef ruske delegacije, Vladimir Medinski, je izjavio da su pregovori bili teški, ali djelotvorni.

Nova runda pregovora biće održana uskoro, dodao je on.