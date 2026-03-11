Logo
Horoskop za srijedu: Ovi znakovi treba da uspore

11.03.2026

07:38

Horoskop
Foto: Pexels

Evo šta zvijezde predviđaju za srijedu, 11. mart 2026. godine.

Ovan

Posao: Važno je da se danas držite svog plana. Izbjegavajte nagle poteze jer sitnice mogu da iskomplikuju stvari.

Ljubav: U vezama je potrebno strpljenje. Slobodni mogu osjetiti privlačnost prema nekome iz svog poslovnog okruženja.

Zdravlje: Moguća napetost u ramenima i vratu.

Bik

Posao: Stabilan dan u kome možete završiti zadatke koji dugo čekaju. Vaša istrajnost donosi rezultate.

Ljubav: Mir i sigurnost u vezama donose zadovoljstvo. Slobodni mogu započeti ozbiljniji razgovor sa nekim novim.

Zdravlje: Dobro, ali vam je potrebno više vežbanja.

Blizanci

Posao: Komunikacija je ključna. Dan je dobar za pregovore i razmjenu ideja.

Ljubav: Flert i humor donose opuštenu atmosferu.

илу-хороскоп-07032026

Zanimljivosti

Ovi znakovi ne znaju da se nose sa životnim izazovima

Zdravlje: Mentalni umor zbog previše informacija.

Rak

Posao: Emocije mogu uticati na radnu atmosferu. Ostanite fokusirani na zadatke koji su pred vama.

Ljubav: Bliskost i razumijevanje jačaju vezu.

Zdravlje: Osjetljiv stomak i potreba za odmorom.

Lav

Posao: Imate priliku da pokažete inicijativu. Rad sa drugima donosi bolje rezultate nego rad samostalno.

Ljubav: Želite pažnju i toplinu. Razgovor sa partnerom može vam poboljšati raspoloženje.

Zdravlje: Energija je dobra, ali pazite na umor.

Djevica

Posao: Odličan dan za organizaciju, planiranje i bavljenje detaljima.

Ljubav: Stabilan i miran dan u vezama. Slobodni mogu upoznati nekoga preko posla.

horoskop

Zanimljivosti

Ako ste rođeni u ovom znaku, petak 13. bi vam mogao donijeti sreću

Zdravlje: Varenje osjetljivo na stres.

Vaga

Posao: Diplomatija vam danas donosi prednost. Dobar je dan za dogovore.

Ljubav: Blaga energija u vezama. Slobodni mogu dobiti zanimljivu poruku.

Zdravlje: Potrebna vam je ravnoteža između obaveza i odmora.

Škorpija

Posao: Intuicija vam pomaže da donosite odluke. Ne dijelite planove sa previše ljudi.

Ljubav: Emocije su duboke. Iskren razgovor donosi olakšanje.

Zdravlje: Mentalni umor, potrebno vam je više sna.

Strijelac

Posao: Novi predlog ili ideja mogu vas podstaći da razmislite o promjeni.

Ljubav: Spontanost i humor jačaju odnose.

Zdravlje: Energija je dobra, ali pazite na tempo.

Jarac

Posao: Fokusirajte se na odgovornosti i dugoročne ciljeve. Dan je produktivan.

Ljubav: Emocije su dublje nego što pokazujete.

Zdravlje: Napetost u leđima i vratu.

Vodolija

Posao: Ideje su jake, ali im je potrebna jasna struktura pre nego što se mogu realizovati.

Ljubav: Potreban je iskren razgovor i otvorenost.

Zdravlje: Mentalna iscrpljenost, potreban vam je odmor.

Riba

Posao: Intuicija vam pomaže da rješite situaciju koja drugima djeluje komplikovano.

Ljubav: Emotivna i nežna energija. Odnosi se produbljuju.

Zdravlje: Mir i tišina vam pomažu da se regenerišete.

Horoskop

zvijezde

