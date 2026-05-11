Koliko kafe dnevno je dovoljno odrasloj osobi?

Kafa je mnogima neizostavan dio jutarnjeg rituala, ali stručnjaci upozoravaju da granica između korisne navike i pretjerivanja nije daleko.

Prema većini zdravstvenih preporuka, do 400 miligrama kofeina dnevno smatra se bezbjednom količinom za većinu zdravih odraslih osoba. To je otprilike tri do četiri šoljice kafe, u zavisnosti od jačine napitka i načina pripreme.

Sve preko toga može izazvati nesanicu, nervozu, ubrzan rad srca, drhtavicu i probleme sa varenjem, posebno ako se kafa pije u kratkim vremenskim razmacima.

Zašto nekom smeta već druga šoljica?

Organizam ne reaguje isto kod svih ljudi. Na osjetljivost na kofein utiču genetika, tjelesna težina, godine, navike spavanja i opšte zdravstveno stanje.

Neki bez problema popiju nekoliko jakih kafa dnevno, dok drugi već nakon druge šoljice osjećaju nemir, lupanje srca ili drhtavicu.

Stručnjaci savjetuju da se, osim količine kafe, prati i reakcija organizma — ako vas kafa više „trese“ nego što vas razbuđuje, vjerovatno je vrijeme da smanjite unos.

Kafa i san nisu dobri saveznici

Kofein može ostati u organizmu satima. Zato popodnevna kafa često utiče na san tek uveče, kada pokušavamo da zaspimo.

Istraživanja pokazuju da kofein unesen i do šest sati prije spavanja može skratiti noćni san i narušiti njegov kvalitet. Zbog toga se preporučuje da posljednju kafu popijete najkasnije do sredine popodneva, naročito ako već imate problema sa nesanicom.

Ko treba da bude posebno oprezan?

Određenim grupama ljudi savjetuje se znatno manji unos kofeina — oko 200 miligrama dnevno ili manje. To se odnosi na trudnice, dojilje, osobe sa visokim krvnim pritiskom, srčanim tegobama, anksioznošću i hroničnom nesanicom.

Važno je znati i da kofein ne dolazi samo iz kafe. Ima ga i u energetskim pićima, crnom i zelenom čaju, kakaou i nekim gaziranim napicima.

Kako uživati u kafi bez pretjerivanja?

Stručnjaci ne savjetuju potpuno odricanje od kafe, već pametniji pristup:

birajte kvalitetniju kafu umjesto većih količina

pijte je sporije i uživajte u ritualu

uz svaku šoljicu popijte i čašu vode

dio dana zamijenite kafom bez kofeina ili biljnim čajem

Tako možete zadržati užitak i energiju koju kafa pruža, a izbjeći neprijatne posljedice pretjeranog unosa kofeina.