Snažno nevrijeme pogodilo Njemačku: Dvije osobe poginule, grom udarao u objekte

Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama i olujnim vjetrom pogodilo je u nedjelju, 31. maja, više regija u Njemačkoj, ostavljajući iza sebe dvije žrtve i značajnu materijalnu štetu.

Njemačka meteorološka služba (DWD) izdala je najviši stepen upozorenja za pojedine dijelove zemlje, nakon naglog pogoršanja vremena poslije perioda visokih temperatura.

Do tragedije je došlo u saobraćajnoj nesreći kod Bruksala, sjeverno od Karlsruksea, gdje su dvije osobe izgubile život na potopljenoj cesti. Prema navodima policije, vozilo je uslijed akvaplaninga izgubilo kontrolu, prešlo u suprotnu traku i sudarilo se s drugim automobilom. Saobraćaj na dionici B35 odmah je obustavljen, a na terenu su bile brojne spasilačke ekipe i helikopter hitne pomoći.

Njemačka meteorološka služba upozorila je na crveni alarm u dijelovima nekoliko saveznih pokrajina, uključujući Sjevernu Rajnu-Vestfaliju, Donju Sasku, Hesen i Bavarsku. Najugroženije je šire područje Minhena, gdje meteorolozi upozoravaju na opasnost od jakih udara vjetra, bujičnih poplava, pada stabala i mogućih klizišta, piše Feniks.

Nevrijeme je izazvalo i dramatične situacije na sjeveru zemlje. U Osnabrisku je grom udario u crkvu tokom ceremonije krštenja, izazvavši kratkotrajnu paniku među prisutnima, ali bez povrijeđenih. U drugom slučaju, u mjestu Mele, grom je pogodio krov porodične kuće i izazvao požar, koji su vatrogasci brzo stavili pod kontrolu. Šteta se procjenjuje na oko 50.000 eura.

Meteorolozi najavljuju nastavak nestabilnog vremena i upozoravaju građane na maksimalan oprez, posebno u područjima gdje su mogući jaki pljuskovi, olujni udari vjetra i lokalne bujične poplave, prenosi Radio Sarajevo