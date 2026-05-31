Majmun zaražen ebolom ugrizao laboranta

Republikanci iz Montane pozvali su na hitnu istragu nakon izvještaja da je laboratorijskog radnika ugrizao majmun zaražen smrtonosnim sojem ebole, piše „Dejli mejl” (Daily Mail).

Senator Tim Šihi (Tim Sheehy) ovog mjeseca pozvao je generalnog inspektora Montane da pokrene istragu o laboratoriji Roki Mauntin (Rocky Mountain Laboratory – RML), državnoj istraživačkoj laboratoriji koja se bavi zaraznim bolestima.

Prema pismu koje je Šihi poslao zvaničnicima, radnika u laboratoriji je u novembru 2025. godine, kroz zaštitnu opremu, ugrizao majmun zaražen hemoragijskom groznicom Krim-Kongo, sojem ebole.

Zaposleni, čiji identitet nije javno objavljen, liječen je nakon napada majmuna, ali nije obolio od smrtonosne bolesti, a zvaničnici su izjavili da se ubrzo vratio na posao.

Međutim, konzervativna uticajna osoba Lora Lumer (Laura Loomer) navela je da ovaj incident predstavlja skandal nacionalne bezbjednosti, sugerišući da su navodni bezbjednosni propusti u laboratoriji možda bili namjeran pokušaj da se „uništi nasljeđe predsjednika Trampa”.

Lumerova, bliska Trampova saveznica, takođe je na platformi Iks (X) tvrdila da je Vinsent Munster (Vincent Munster), šef Jedinice za ekologiju virusa u laboratoriji, izazvao incident „krijumčarenjem ovih patogena u Ameriku”.

„Da li je ovaj radikalni protivnik Trampa planirao da oslobodi novi virus u Americi kako bi sabotirao nasljeđe predsjednika Donalda Trampa?”, rekla je Lumerova.

Montana kao sljedeći Vuhan?

Šihi je podijelio komentare Lore Lumer na svom nalogu na Iksu, navodeći da njegov kabinet „istražuje ove navode”, te dodao: „Ako su tačni, ovo je ogromno kršenje povjerenja građana Montane.”

Radnik u laboratoriji Roki Mauntin u novembru 2025. godine ugrizen je kroz zaštitnu opremu od strane majmuna zaraženog hemoragijskom groznicom Krim-Kongo, sojem ebole. Kako se navodi, zaposleni nije obolio.

Dok je dijelio svoje pismo kabinetu generalnog inspektora Montane, Šihi je na platformi Iks rekao:

„Ne želimo da Montana bude sljedeći Vuhan” – aludirajući na teorije da je pandemija kovida 19 slučajno procurila iz laboratorije u kineskom gradu.