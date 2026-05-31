Bogdanović jedan od mentora u Italiji

Kapiten reprezentacije Srbije i košarkaš Los Anđele Klipersa Bogdan Bogdanović biće jedan od mentora na ovogodišnjem "Adidas Evrokamp", koji će od 5. do 7. juna biti održan u Trevizu.

Jedan od najznačajnijih evropskih kampova za mlade košarkaše, namijenjen igračima uzrasta od 16 do 22 godine, tradicionalno okuplja najveće talente pred NBA draft, ali i brojne trenere, skautove i nekadašnje zvijezde.

Bogdanović će imati priliku da svoje znanje prenese novim generacijama, a društvo će mu praviti i Franc Vagner.

Posebnu simboliku ima činjenica da je srpski reprezentativac svojevremeno i sam bio učesnik ovog kampa, sa kojeg je krenuo put ka vrhu evropske i svjetske košarke.

Ovogodišnji Eurokamp okupiće brojne mlade nade, a među najzanimljivijim imenima nalazi se i Oskar Vembanjama, mlađi brat NBA senzacije Viktora Vembanjame. Bogdanović će tako imati priliku da radi sa nekim od najtalentovanijih igrača svoje generacije i pomogne im na putu ka najjačoj ligi svijeta.

