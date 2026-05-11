Vuk Kostić o roditeljstvu: ''Valjalo bi da dobijem dijete''

Glumac Vuk Kostić (46) važi za jednog od najpoželjnijih na sceni. Iako je zakoračio u petu deceniju i još nije stao na „ludi kamen“, glumac je jednom prilikom govorio o braku i očinstvu.

– Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dijete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspješniji. Danas ne smiješ mnogo da pričaš o tome da si srećan, odmah počnu da te mrze. Volim stvari koje imam i njegujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge – pričao je Vuk Kostić.

Glumac nikada nije krio koliko mu je značio otac, legendarni Mihajlo Kostić Pljaka, čiji je prerani odlazak ostavio dubok trag u njegovom životu. Kada je ostao bez njega, Vuk je imao samo 22 godine i tek je započinjao svoj profesionalni put, zbog čega mu je taj gubitak bio još teži.

Ipak, ono što je ostalo zauvijek jeste primer očinske ljubavi kojoj se i danas divi.

– Odrastao sam gledajući skladan brak, i svi oko mene ga imaju. To je prvo ono što utiče na tebe, svi kumovi moji imaju skladan brak. Moraš da imaš neki cilj, ali biće onako kako bude. Volio bih, to je moja želja, takav je bio moj ćale prema meni, i moja majka prema ocu. Brak je sveta tajna, kad ste jedno. Ljudi se ugledaju na odnose u porodici, ugledaju se na roditelje. Moj tata je držao moju mamu kao malo vode na dlanu, ja bih tako isto volio – istakao je glumac, pa nastavio:

– I znam da bih volio da budem otac kakav je on bio. Volio bih da budem ćale na tom nivou. Možda se čak i plašim da ne bih mogao da budem toliko dobar ćale kao što je on bio. Ali strah od neuspjeha je neuspjeh sam po sebi – rekao je Vuk Kostić o očinstvu jednom prilikom.

"Ta mi neće rađati djecu i ići pred staru majku sigurno"

Inače, Iako detalji o tipu žene koji privlači Kostića ostaju misterija, on je jasno izrazio svoj stav prema trendu plastičnih operacija.

Glumac nije sklon savremenim estetskim intervencijama koje mnoge žene danas praktikuju, a kaže i da mu takve neće rađati djecu.

- Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati djecu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna - izjavio je Kostić za Blic svojevremeno.