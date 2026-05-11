Logo
Large banner

Vuk Kostić o roditeljstvu: ''Valjalo bi da dobijem dijete''

Autor:

ATV
11.05.2026 13:28

Komentari:

0
Вук Костић глумац гостује у емисији
Foto: YouTube/Screenshot/K1 televizija

Glumac Vuk Kostić (46) važi za jednog od najpoželjnijih na sceni. Iako je zakoračio u petu deceniju i još nije stao na „ludi kamen“, glumac je jednom prilikom govorio o braku i očinstvu.

– Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dijete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspješniji. Danas ne smiješ mnogo da pričaš o tome da si srećan, odmah počnu da te mrze. Volim stvari koje imam i njegujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge – pričao je Vuk Kostić.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Radi se na tužbi protiv bivše američke administracije

Glumac nikada nije krio koliko mu je značio otac, legendarni Mihajlo Kostić Pljaka, čiji je prerani odlazak ostavio dubok trag u njegovom životu. Kada je ostao bez njega, Vuk je imao samo 22 godine i tek je započinjao svoj profesionalni put, zbog čega mu je taj gubitak bio još teži.

Ipak, ono što je ostalo zauvijek jeste primer očinske ljubavi kojoj se i danas divi.

– Odrastao sam gledajući skladan brak, i svi oko mene ga imaju. To je prvo ono što utiče na tebe, svi kumovi moji imaju skladan brak. Moraš da imaš neki cilj, ali biće onako kako bude. Volio bih, to je moja želja, takav je bio moj ćale prema meni, i moja majka prema ocu. Brak je sveta tajna, kad ste jedno. Ljudi se ugledaju na odnose u porodici, ugledaju se na roditelje. Moj tata je držao moju mamu kao malo vode na dlanu, ja bih tako isto volio – istakao je glumac, pa nastavio:

– I znam da bih volio da budem otac kakav je on bio. Volio bih da budem ćale na tom nivou. Možda se čak i plašim da ne bih mogao da budem toliko dobar ćale kao što je on bio. Ali strah od neuspjeha je neuspjeh sam po sebi – rekao je Vuk Kostić o očinstvu jednom prilikom.

ilu-kisa-vjetar-150925

Društvo

Upozorenje na nepogode i jak vjetar u Srpskoj

"Ta mi neće rađati djecu i ići pred staru majku sigurno"

Inače, Iako detalji o tipu žene koji privlači Kostića ostaju misterija, on je jasno izrazio svoj stav prema trendu plastičnih operacija.

Glumac nije sklon savremenim estetskim intervencijama koje mnoge žene danas praktikuju, a kaže i da mu takve neće rađati djecu.

- Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati djecu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna - izjavio je Kostić za Blic svojevremeno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

glumac

Djeca

estrada

Vuk Kostić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Једна ствар је у манастиру Острог строго забрањена

Društvo

Jedna stvar je u manastiru Ostrog strogo zabranjena

2 h

0
држављани Кине затечени у кријумчарењу људи

Hronika

Kinezi uhvaćeni u krijumčarenju ljudi!

2 h

0
Српски члан Предсједништва

Republika Srpska

Cvijanović: Šmit doveo BiH do političke smrti, Srpska sve izdržala

2 h

4
Полицајац Немања Алемпић, који је трагично изгубио живот у саобраћајној незгоди

Hronika

Kolege se opraštaju od tragično stradalog Nemanje Alempića

2 h

0

Više iz rubrike

Дара Бубамара, пјевачица

Scena

Dara Bubamara otkrila koliko zarađuje mjesečno, pa je Baka Prase šokirao: ''Svaka ti čast!''

6 h

1
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Zorica Brunclik: Pobegla sam grobaru sa lopate

8 h

0
Ђина Џиновић зауставила саобраћај: Снимала се насред улице

Scena

Đina Džinović zaustavila saobraćaj: Snimala se nasred ulice

8 h

0
Моби дик

Scena

Evo kome je posvećena pjesma Kralj kokaina

21 h

0

  • Najnovije

15

55

Vlasnik kafića u BiH optužen zbog smrt maloljetnika

15

42

Netanjahu: Modžtaba Hamnei je živ, skriva se u bunkeru i pokušava održati autoritet

15

39

Ovako se nevrijeme kreće kroz BiH: Aktivan žuti meteoalarm

15

21

Već ispaljeno 70 protivgradnih raketa, čitav dan nestabilne vremenske prilike

15

16

Umro bivši Grend slem šampion, ispisao je istoriju na Ju-Es Openu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner