Kinezi uhvaćeni u krijumčarenju ljudi!

Granična policija BiH uhapsila je dvoje državljana Kine koji su otkriveni u krijumčarenju troje sunarodnjaka.

U GP BiH navode da je krijumčarenje otkriveno prilikom patroliranja i nadzora državne granice policijski službenika GP BiH i Granične policije Hrvatske na području Posušja.

”Strani državljani krijumčareni su automobilu ”folskvagen turan”, registarskih oznaka BiH”, saoštila je GP BiH.

Uhapšeni Kinezi su sprovedeni u Tužilaštvo BiH uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu krijumčarenje ljudi.

”Oduzeto je vozilo mobiteli, novac i drugi materijali koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, navode u GP BiH.