Kinezi uhvaćeni u krijumčarenju ljudi!

Autor:ATV
Komentari:0
Granična policija BiH uhapsila je dvoje državljana Kine koji su otkriveni u krijumčarenju troje sunarodnjaka.
U GP BiH navode da je krijumčarenje otkriveno prilikom patroliranja i nadzora državne granice policijski službenika GP BiH i Granične policije Hrvatske na području Posušja.
”Strani državljani krijumčareni su automobilu ”folskvagen turan”, registarskih oznaka BiH”, saoštila je GP BiH.
Uhapšeni Kinezi su sprovedeni u Tužilaštvo BiH uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu krijumčarenje ljudi.
”Oduzeto je vozilo mobiteli, novac i drugi materijali koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, navode u GP BiH.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
3 h2
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
15
55
15
42
15
39
15
21
15
16
Trenutno na programu