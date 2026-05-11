Đina Džinović zaustavila saobraćaj: Snimala se nasred ulice

Đina Džinović, ćerka Meline Galić i poznatog pjevača Harisa Džinovića, nedavno je započela novo životno poglavlje preseljenjem u Španiju, gdje trenutno živi i studira u Barseloni.

Đina je je izuzetno aktivna na društvenim mrežama, a njena najnovija objava izazvala je veliku pažnju javnosti.

Đina je na svom TikTok nalogu podelila snimak sa ulica Barselone na kojem se vidi kako atraktivno pozira nasred ulice, uspjevši tom prilikom da privremeno zaustavi saobraćaj.

Za ovu priliku, ona je odabrala veoma smjeli stajling, noseći minijaturnu bijelu haljinu ukombinovanu sa štiklama.

Ipak, njeno snimanje nasred puta moralo je biti prekinuto u trenutku kada su se kola zaustavila neposredno iza nje. Đina je tada prestala da se snima i brzo se prebacila na drugu lokaciju.

Posebnu pažnju pratilaca privukao je jedan luksuzni modni detalj. Naime, u pitanju je njena torba čija vrtoglava cena iznosi čak 5.500 evra.

Haris precrtao ćerku

Pjevač Haris Džinović oglasio se nedavno nakon što se njegova bivša supruga Melina Galić udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda u Monte Karlu, a njegove riječi su šokirale javnost, a tiču se ćerke Đine Džinović.

Iako svi bruje o luksuznom vjenčanju dizajnerke i njenog novog izabranika, Haris Džinović ističe da je on davno okrenuo novi list i da ga život bivše supruge apsolutno ne zanima.

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom djetetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet”, rekao je.

