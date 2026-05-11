Danas obavezno idite u crkvu: Običaj je da se izgovore ove riječi

Običaj je da se na današnji praznik ode u crkvu i za mir izgovore riječi: "Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim".

Ko su bili Sveti Jason i Sosipater?

Sveti apostoli Jason i Sosipater spadaju u Sedamdeset apostola, a djevica Kerkira je bila kćerka cara sa ostrva Krfa. Jasona i Sosipatra spominje apostol Pavle (Rim. 16, 21) i naziva ih svojim rođacima. Jason je bio rodom iz Tarsa, kao i sam apostol Pavle, a Sosipater iz Ahaje.

Jasona je za episkopa tarsijskog postavio Pavle, a Sosipatera za episkopa ikonijskog. Putujući i propovijedajući Jevanđelje, ova dva apostola stigla su i na ostrvo Krf, gdje su uspjeli da sagrade crkvu u ime Svetog Stefana Prvomučenika i da preobrate mnoge nevjernike.

Mučeništvo i snaga vjere

Prema hrišćanskom predanju, car tog ostrva bacio ih je u tamnicu, gdje je već bilo zatvoreno sedam razbojnika: Satornije, Jakishol, Faustijan, Januarije, Marsalije, Efrasije i Mamije. Apostoli su svu sedmoricu preveli u hrišćanstvo, zbog čega je car naredio da budu pogubljeni u vreloj smoli.

Njihovo stradanje sa prozora je posmatrala careva kćerka, djevica Kerkira. Potresena prizorom, ona se proglasila hrišćankom, a sav svoj nakit razdijelila je siromašnima. Bijesan na kćerku, car ju je zatvorio u tamnicu, a potom naredio da se građevina zapali. Prema predanju, tamnica je izgorjela do temelja, ali je Kerkira ostala živa i nepovrijeđena.

Vidjevši ovo čudo, mnogi ljudi su primili hrišćanstvo. Međutim, nemilosrdni otac je naredio da Kerkiru vežu za drvo i pogube strijelama.

Kraj tiranina i pobjeda hrišćanstva

Vjernici koji su prešli u hrišćanstvo pobjegli su od cara na obližnje ostrvo. Car je krenuo lađom u potjeru za njima, ali je njegov brod potonuo i on je nastradao. Njegov nasljednik, Sevastijan, primio je hrišćanstvo, što je omogućilo Jasonu i Sosipateru da slobodno propovijedaju Jevanđelje i utvrđuju crkvu na Krfu sve do duboke starosti, prenosi Informer.