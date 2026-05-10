Led, mraz, pa čak i snijeg - ovakvu prognozu niko nije želio

Stevan Lulić
10.05.2026 20:26

Лед опустошио воћњак. Двориште прекривено ледом.
Foto: Ustupljena fotografija

Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavili su vremensku prognozu za naredne dane koju, sasvim sigurno, niko nije želio da čuje.

Ono što je viđeno u nedjelju, 10. maja, tvrde oni, nastaviće se, pa će biti čak i gore.

"Nestabilno vrijeme će se nastaviti i tokom noći na ponedjeljak (11.05.), kao i tokom ponedjeljka uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. U ponedjeljak poslijepodne na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, u Posavini i Semberiji, mogući su lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom i nevrijeme uz led", tvrde meteorolozi.

U toku ponedjeljka lokalno mogući jaki udari juga. Dnevna temperatura od 19 do 25, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni. Ipak, biće relativno toplo i tokom noći.

"U utorak (12.05.) značajnija promjena vremena prodorom hladnog fronta sa sjevera, koji će se relativno brzo premještati preko nas donoseći širom zemlje prolazno jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom uz osjetniji pad temperature. Ponegdje može biti i nevremena. Prodor hladnog fronta će biti praćen prolazno pojačanim sjevercem, a na višim planinama usljed naglog pada temperature može pasti i malo snijega", kažu na stranici BH Meteo.

Naveče i tokom noći na srijedu (13.05.) postepeno razvedravanje, što će donijeti hladnu noć uz lokalno pojavu mraza u jutarnjim satima srijede.

