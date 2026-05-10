Ema Dujmović - čudo od djeteta

Pozdrav svima! Dolazim iz Evrope, tačnije iz Hrvatske. Ja sam Ema Dujmović, imam 13 godina. Jako sam srećna jer ovdje možeš kupiti mnogo knjiga, a ja jako volim da čitam, započinje priču Ema Dujmović.

Sa deset godina prvi put je učestvovala na Svjetskom prvenstvu iz znanja kineskog jezika gdje je bila među deset najboljih na svijetu. Sa 11 napisala je roman "Život jednog psa" koji je proglašen za najprodavaniji roman za djecu i mlade u 2025. godinu u Hrvatskoj. Imala je nekoliko izložbi likovnih radova, a u posljednje dvije godine posvetila se pisanju tekstova i muzike. Ove godine učestvovala je na muzičkom takmičenju "Dora", i postala najmlađi autor koji je prijavio svoju pjesmu.

"Kad sam imala pet godina roditelji su mi predložili da počnem učiti neki jezik. Mene je oduvijek privlačilo nešto neobično i izazovnije, a to je definitivno kineski jezik. Prvo sam počela preko aplikacije učiti osnove nekoliko mjeseci, a onda kada su roditelji vidjeli da stvarno imam afiniteta prema kineskom jeziku, onda su potražili učitelja, ali je stvarno bilo teško naći za petogodišnjaka mjesto za učenje kineskog jezika. Na sreću, pronašli smo djevojku koja je polu Hrvatica, polu Kineskinja koja me je četiri godine učila kineski", kaže Ema Dujmović.

Ema je talenat za umjetnost i interesovanje za jezik počela iskazivati sa tri godine. Mnogobrojne vannastavne aktivnosti nisu uticale na odličan uspjeh u školi. Ipak, školski program nije dovoljno prilagođen natprosječno nadarenoj djeci, ističe Emina majka.

"Rano je počela slikati i pokazivati taj talenat. Onda smo kada je imala tri i po godine dobili stručno mišljenje da spada u izrazito nadarenu djecu. I eto, kada joj je priroda podarila sve te ladice u glavi, na nama je da joj pružamo bezuslovnu ljubav, da je bodrimo i da joj pomažemo. I dan danas smo iza nje i pomažemo joj sa svim tehničkim stvarima. Nažalost, na Balkanu to sve spada na roditelje", kaže Vlatka Burić Dujmović, Emina majka.

Ema aktivno putuje i održava predavanja u školama širom Hrvatske ohrabrujući mlade da budu istrajni i ostvaruju svoje snove.

"Moj cilj je da motivišem drugu djecu i da pokažem da je sve moguće.Ne morate čekati, bitno je da slijedite svoje snove i da ispunjavate svoje želje. Ako previše čekate, možda bude prekasno. Možete ostvariti svoje ciljeve i počnite sad odmah", dodaje Ema.

Iako ima samo 13 godina, svoju biografiju je obogatila brojnim uspjesima. Znanjem, kreativnošću i samopouzdanjem da ostvari svaki cilj izdvojila se i u Kini. Emine rezultate prepoznala je kineska državna televizija koja je o ovoj mladoj umjetnici snimila dokumentarni film.