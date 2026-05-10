U FBiH najavljeno povećanje penzija, ali ne odmah

ATV
10.05.2026 17:13

пензије пензионери
Foto: Pexel/ Ninoslav Zivkovic

FBiH do kraja ove godine očekuje nekoliko značajnih promjena u oblasti socijalne zaštite, tržišta rada i materijalnog položaja radnika.

Među najvažnijim najavama su novi rast penzija u julu, uvođenje kvaziuniverzalnog dječijeg dodatka i moguće dodatno smanjenje zbirne stope doprinosa.

Kada je riječ o doprinosima, prošle godine počela je primjena novog obračuna zbirne stope doprinosa po zaposlenom. Stopa je smanjena za 13,25 odsto, odnosno za pet i po indeksnih bodova, pa je u apsolutnom iznosu spuštena sa 41,5 na 36 odsto. Ipak, stanje na terenu pokazuje da veliki broj poslodavaca to rasterećenje nije iskoristio za povećanje plata radnicima.

Dodatni problem predstavlja kontinuirano smanjenje iznosa neoporezive pomoći, zbog čega su pojedinim radnicima primanja mjesecima niža. Ipak, krajem godine, u skladu s ranijim najavama i pod uslovom da novi Zakon o fiskalizaciji transakcija pokaže očekivane rezultate, FBiH mogla bi provesti još jednu mjeru smanjenja doprinosa. To bi poslodavcima otvorilo dodatni prostor za povećanje plata, posebno onima koji do sada nisu pratili inflacijski rast troškova života.

Penzionere čeka povećanje u avgustu?

Penzioneri bi nove dobre vijesti mogli dočekati u avgustu, jer je plan da se, u skladu s novim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, u julu izvrši još jedno povećanje penzija. Očekuje se da bi rast mogao iznositi od 5,6 do šest odsto.

Podsjećamo, prvo usklađivanje penzija realizovano je u januaru, kada su penzije povećane za 11,2 odsto. Ranije najave federalnih zvaničnika išle su u smjeru da bi ukupan rast penzija u 2026. godini mogao dostići 17,2 posto, piše "Večernji.ba".

Korisnici koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM. Novo usklađivanje u julu moglo bi otvoriti prostor da najniža penzija za ove korisnike poraste na iznos između 704 i 706 KM.

Kvaziuniverzalni dječiji dodatak

Treća reforma koja bi mogla biti realizovana ove godine odnosi se na uvođenje kvaziuniverzalnog dječijeg dodatka. Prema informacijama "Večernjeg lista", cilj je da sva djeca u FBiH do sedme godine budu obuhvaćena dječijim dodatkom, dok bi za stariju djecu bio primjenjivan prihodovni cenzus.

Ove najavljene mjere mogle bi donijeti određeno olakšanje građanima u vremenu visokih troškova života i inflacijskih pritisaka.

Ipak, za snažnije poboljšanje životnog standarda biće potrebni veći investicioni ciklus, dublje reforme, jačanje pravne sigurnosti i rasterećenije poslovno okruženje.

