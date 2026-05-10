Logo
Large banner

Stiže pogoršanje vremena: Evo kada nas očekuju pljuskovi i grmljavina

Autor:

ATV
10.05.2026 14:42

Komentari:

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Foto: ATV/Branko Jović

Danas će do kraja dana biti lokalno kiše i pljuskova, u najavi i nevrijeme, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Sa jugozapada pristiže sve više vlažnog i nestabilnog vazduha, a nestabilno vrijeme će se nastaviti i tokom noći na poned‌jeljak.

Tokom poned‌jeljka, uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Poslijepodne na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, u Posavini i Semberiji, mogući su lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom i nevrijeme uz led.

Danas i sutra toplo i sparno vrijeme uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. U toku poned‌jeljka lokalno mogući jaki udari juga. Dnevna temperatura od 19 do 25, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni. Relativno toplo i tokom noći.

U utorak značajnija promjena vremena prodorom hladnog fronta sa sjevera, koji će se relativno brzo premještati preko nas, donoseći širom zemlje prolazno jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom uz osjetniji pad temperature. Ponegd‌je i nevrijeme.

Зорица Брунцлик-24102025

Scena

Zorica Brunclik otkrila ko je nije zvao od kolega

Prodor hladnog fronta će biti praćen prolazno pojačanim sjevercem, a na višim planinama, usljed naglog pada temperature, može pasti i malo snijega.

Naveče i tokom noći na srijedu, postepeno razvedravanje, što će donijeti hladnu noć uz lokalno pojavu mraza u jutarnjim časovima srijede.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme

Kiša

Pljuskovi

Grmljavina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сније на грани зима хладноћа вријеме

Društvo

Očekuje nas snijeg u maju: Meteorolozi otkrili kada stiže promjena vremena

7 h

0
Мара Пупчевић из Турсиновца код Шамца држи плетену корпу, коју је исплела.

Društvo

Mara iz Šamca "plete" uspjeh: Njene korpe stigle do Amerike i Kine

7 h

2
Колона возила на граничном прелазу Градишка

Društvo

Novi sistem EU pokrenuo haos na granici: I danas kilometarske kolone

8 h

2
Домаћи прасићи изгубили битку са јефтиним европским месом

Društvo

Domaći prasići izgubili bitku sa jeftinim evropskim mesom

8 h

0

  • Najnovije

17

37

Dodik, Karan i Stevandić sutra na konferenciji za novinare

17

37

Lavrov: Nacizam doživljava preporod u Evropi

17

25

Hamnei najavio nove mjere protiv Amerike i Izraela

17

17

''Začepilo'' na granicama ponovo - ogromne kolone

17

13

U FBiH najavljeno povećanje penzija, ali ne odmah

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner