Stiže pogoršanje vremena: Evo kada nas očekuju pljuskovi i grmljavina

Danas će do kraja dana biti lokalno kiše i pljuskova, u najavi i nevrijeme, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Sa jugozapada pristiže sve više vlažnog i nestabilnog vazduha, a nestabilno vrijeme će se nastaviti i tokom noći na poned‌jeljak.

Tokom poned‌jeljka, uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Poslijepodne na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, u Posavini i Semberiji, mogući su lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom i nevrijeme uz led.

Danas i sutra toplo i sparno vrijeme uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. U toku poned‌jeljka lokalno mogući jaki udari juga. Dnevna temperatura od 19 do 25, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni. Relativno toplo i tokom noći.

U utorak značajnija promjena vremena prodorom hladnog fronta sa sjevera, koji će se relativno brzo premještati preko nas, donoseći širom zemlje prolazno jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom uz osjetniji pad temperature. Ponegd‌je i nevrijeme.

Prodor hladnog fronta će biti praćen prolazno pojačanim sjevercem, a na višim planinama, usljed naglog pada temperature, može pasti i malo snijega.

Naveče i tokom noći na srijedu, postepeno razvedravanje, što će donijeti hladnu noć uz lokalno pojavu mraza u jutarnjim časovima srijede.