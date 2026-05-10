Očekuje nas snijeg u maju: Meteorolozi otkrili kada stiže promjena vremena

Pred Krajinom je vrlo promjenljiv period uz smjenu toplog vremena, jakog jugozapadnog vjetra, pljuskova sa grmljavinom i naglog zahlađenja sredinom sedmice. U najavi i snijeg na planinama.

Posebno zanimljiv biće utorak kada se očekuje prodor hladnog fronta uz osjetan pad temperature, objavljeno je na portalu Vrijeme u Republici Srpskoj.

Danas jutro pretežno sunčano. Već tokom prijepodneva očekuje se prolazno naoblačenje, ali će se uglavnom zadržati suvo vrijeme, tek ponegd‌je uz slabu kišu.Tokom dana smjena sunčanih perioda i razvoja oblaka, koji će prema večeri lokalno donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Veće šanse za pljuskove biće u prijedorskoj i banjalučkoj regiji. Vjetar slab južnih smjerova. Temperatura između 29 u Kneževu i 28 stepeni u Gradišci i Srpcu.

Sutra promjenjivo oblačno i vjetrovito. Prije podne uz sunčane periode, naročito u krajevima uz Savu (Dubica, Gradiška, Srbac). Poslije podne razvoj jačih oblaka uz lokalnu pojavu kiše i pljuskova sa grmljavinom. Lokalno su moguće i kratkotrajne nepogode sa gradom. Duvaće pojačan i jak jugozapadni vjetar, u višim dijelovima Krajine uz olujne udare i do 70 km/h. Temperatura između 18 i 27 stepeni.

U utorak promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ali i povremenu pojavu kiše i pljuskova, češćih u južnim dijelovima Krajine (Šipovo, Kneževo, Mrkonjić Grad…). I dalje će duvati umjeren i pojačan jugozapadni vjetar. Od sredine dana prodor hladnog fronta sa sjevera donijeće skretanje vjetra na jak i olujan sjeverac, kišu, pljuskove sa grmljavinom i nagli pad temperature. Lokalno su moguće obilnije padavine i izraženiji grmljavinski pljuskovi. Jutarnje i prijepodnevne temperature od 15 do 18 stepeni, zatim tokom poslijepodneva nagli pad, pa će u većem dijelu regije temperatura pasti ispod 10 stepeni. Krajem dana prestanak padavina i razvedravanje, uz vrlo hladnu noć. Zbog veoma jakog zahlađenja, na višim planinama prema kraju padavina može se javiti prolazno i snijeg.

U srijedu jutro vrlo hladno uz pojavu slabog, a lokalno i prizemnog mraza u višim i zatvorenijim pred‌jelima Krajine. Jutarnja temperatura od -1 do 4, tokom dana između 12 i 17 stepeni, uz promjenljivo oblačno vrijeme i sunčane periode.

U četvrtak i petak nastavak relativno svježeg vremena uz prohladna jutra. Tokom dana promjenjivo oblačno, uz više oblaka i lokalnu pojavu slabe kiše ili pljuskova. Veće šanse za padavine očekuju se tokom petka. Dnevna temperatura uglavnom ispod 20 stepeni.