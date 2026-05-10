Srpska bogatija za 15 malih stanovnika

U Republici Srpskoj rođeno je 14 beba, osam dječaka i šest djevojčica, rečeno je u porodilištima.

Četiri bebe rođene su u Doboju, tri u Istočnom Sarajevu, po dvije u Zvorniku i Prijedoru, a po jedna u Banjaluci, Foči i Gradišci.

U Doboju su rođene dvije djevojčice i dva dječaka, u Istočnom Saajevu dvije djevojčice i dječak, u Zvorniku dva dječaka, u Prijedoru dječak i djevojčica,u Banjaluci i Foči po jedan dječak, a u Gradišci jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u Bijeljini, Trebinju i Nevesinju.