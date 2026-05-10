Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Autor:ATV
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH danas se očekuje toplije vrijeme, prije podne pretežno sunčano, ali će tokom dana doći do razvoja naoblačenja na jugu i zapadu koje će ponegdje donijeti prolaznu kišu.
Padavine će nešto češće biti tokom naredne noći, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 29, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.
Duvaće slab do umjeren vjetar, u drugom dijelu dana u Krajini povremeno i jak, južnih smjerova.
Društvo
Na današnji dan spaljene su mošti Svetog Save: Tužan praznik za Srbe
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske oblačnosti.
Temperatura vazduha u 8.00 časova: Gacko i Sokolac sedam, Han Pijesak i Čemerno osam, Šipovo devet, Foča, Mrkonjić Grad i Bihać 10, Bileća, Rudo i Kneževo 11, Doboj, Ribnik i Zenica 12, Banjaluka, Prijedor, Zvornik, Višegrad i Tuzla 13, Trebinje i Mostar 14, Brčko 15 i Bijeljina 16 stepeni Celzijusovih.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
11
53
11
39
11
25
11
20
11
13
Trenutno na programu