Osuđeni roditelji iz BiH, koristili kćerku za krađe

Otac i majka, državljani Bosne i Hercegovine, osuđeni su na dvije, odnosno godinu dana zatvora zbog teških krađa u saučesništvu, a za koje su mahom koristili svoju 10-godišnju ćerku.

Krađa zbog koje su se našli na sudu odigrala se prije nešto manje od dvije godine kada su majka i ćerka ušle u prodavnicu u italijanskom mjestu Fabrijano.

Protagonistkinje: majka i ćerka. Prva, 53 godine, iz Bosne i Hercegovine, odvratila je pažnju prodavačici navodeći je da povjeruje kako je zainteresovana za kupovinu.

„Možete li mi pokazati onu sliku na zidu?“, navodno je rekla, pokazujući na jedan slikani motiv. Dok se trgovkinja udaljavala od kase, ćerka, stara svega 10 godina, stupila je u akciju. Prišla je kasi, otvorila je i uzela novac – čitav dnevni pazar.

Republika Srpska Delegacija Sankt Peterburga u posjeti Srpskoj

Dok je d‌jevojčica grabila novac, 77-godišnja vlasnica je bila okrenuta leđima, zauzeta razgovorom sa majkom i objašnjavanjem slike. Razgovor je potrajao, a na kraju, pošto kupovina nije bila obavljena, odlučila je da pokloni sličicu d‌jetetu, nesvjesna krađe. Nedugo zatim, obje su izašle, bez kupovine, ali sa lijepim svežnjem u džepu.

Vlasnica je ubrzo primetila manjak i pozvala karabinjere. Zapazila je bijeli kombi kojim su se majka i ćerka udaljile. Karabinjeri su pokrenuli potragu i ubrzo ih zaustavili u ulici Dante, nedaleko od prodavnice. Bili su u fiatu dukato, a sa njima je bio i muškarac od 52 godine, takođe iz Bosne i Hercegovine – otac d‌jevojčice i suprug 53-godišnjakinje.

Policija je odmah shvatila da im je ovaj par poznat po ranijim krivičnim d‌jelima. Tokom kontrole bili su veoma nervozni. Pretres je otkrio razlog: u kombiju se nalazila sjekira, moguće oruđe za obijanje kao brojni ukradeni predmeti. Takođe, kod majke je pronađen i ukradeni novac, prenose Nezavisne.