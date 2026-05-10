Katarski tanker sa gasom prošao kroz Ormuski moreuz

Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara izgleda da je prošao kroz Ormuski moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi danas Blumberg.
Tanker "Al Haraitijat", koji je utovaren u postrojenju Ras Lafan ranije ovog mjeseca, izašao je iz moreuza i nalazi se u Omanskom zalivu, a Pakistan je naveden kao njegova sledeća destinacija, prema podacima Agencije za praćenje brodova.
Prolazak ovog broda je nagovještaj da bi se mogao nastaviti veći protok tečnog prirodnog gasa, ali je to daleko od predratnih nivoa od oko tri pošiljke dnevno iz Persijskog zaliva.
Međutim, trgovački brodovi se i dalje suočavaju sa bezbjednosnim prijetnjama jer su i Iran i SAD uveli blokade.
Ovaj potez je uslijedio nakon što je Katar nekoliko puta ranije pokušao da pošalje isporuke kroz Ormuski moreuz, ali su se tankeri na kraju vratili.
Tankerom upravlja katarska kompanija "Nakilat šiping Katar", plovi pod zastavom Maršalskih ostrva i ima kapacitet od 211.986 kubnih metara.
Iranska Revolucionarna garda zaustavila je 6. aprila dva katarska tankera za tečni prirodni gas, "Al Dajen" i "Rašida", koji su se kretali ka Ormuskom moreuzu i naložila im da ostanu gdje su, ne navodeći razlog.
Katar je drugi najveći izvoznik tečnog prirodnog gasa na svijetu, a pošiljke uglavnom idu kupcima u Aziji.
U nedavnim iranskim napadima na Katar uništeno je 17 odsto katarskog izvoznog kapaciteta, a očekuje se da će popravke obustaviti proizvodnju 12,8 miliona tona goriva godišnje na tri do pet godina, piše Tanjug.
