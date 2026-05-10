Logo
Large banner

Teheran: Nema prolaska kroz Ormuski moreuz za zemlje koje podrže sankcije

Autor:

ATV
10.05.2026 09:15

Komentari:

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Iran neće dozvoliti prolazak kroz Ormuski moreuz plovilima zemalja koje se pridruže američkoj politici uvođenja sankcija Teheranu, saopštio je portparol Oružanih snaga Irana Mohamad Akraminija.

On je u intervjuu za novinsku agenciju Irna upozorio da će se te zemlje nesumnjivo suočiti sa poteškoćama kada se radi o prolasku njihovih brodova kroz Ormuski moreuz.

Akriminija je rekao da je oružani sukob Irana sa SAD i Izraelom natjerao Teheran da iskoristi geopolitički potencijal Ormuskog moreuza, te da sada Islamska Republika preuzima pun suverenitet nad tim prolazom, prenio je TASS.

On je dodao da posada svakog plovila koja želi da prođe kroz Ormuski moreuz sada mora da koordiniše svoje postupke sa Iranom, kojem bi takve mjere mogle donijeti brojne benefite.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ormuski moreuz

Hormuški moreuz

sankcije

Teheran

Iran

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Њемачка уводи промјене у пензионом систему: Ево шта се мијења

Ekonomija

Njemačka uvodi promjene u penzionom sistemu: Evo šta se mijenja

2 h

0
Радник ради на стубу за струју.

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: Danas 8.000 korisnika bez struje

3 h

0
Беба, малена дјевојчица са машницом на глави

Društvo

Srpska bogatija za 15 malih stanovnika

3 h

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Scena

Ovo će vas iznenaditi: Evo koju školu je završila Karleuša

3 h

2

Više iz rubrike

Норовирус погодио амерички крузер: Расте број обољелих

Svijet

Norovirus pogodio američki kruzer: Raste broj oboljelih

3 h

0
Осуђени родитељи из БиХ, користили кћерку за крађе

Svijet

Osuđeni roditelji iz BiH, koristili kćerku za krađe

3 h

0
Владимир Путин Русија

Svijet

Putin: Sukob u Ukrajini se bliži kraju

3 h

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Katarski tanker sa gasom prošao kroz Ormuski moreuz

3 h

0

  • Najnovije

11

53

Isplivali novi detalji: Hrvatski policajac i ubica bili komšije

11

39

Hitno upozorenje vozačima: Ove gume se povlače sa tržišta, ne vozite dok ih ne zamijenite

11

25

Dodik: Pravo na samostalnost Srpske jedino logično

11

20

FIFA utrostručila cijene ulaznica za finale Mundijala 2026

11

13

Uhapšen trovač sa Svrljiških planina: Zbog otrova za zvijeri uginuo rijetki crni sup

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner