Norovirus pogodio američki kruzer: Raste broj oboljelih

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, 115 ljudi je oboljelo od norovirusa na kruzeru " "Caribbean Princess".

Do sada je prijavljeno da su 102 putnika i 13 članova posade oboljeli od virusa sa simptomima koji uključuju dijareju i povraćanje, prenosi ABC.

Slučajevi su prijavljeni Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) u četvrtak, tokom krstarenja koji traje od 28. aprila do 11. maja.

Brod se trenutno nalazi na sjeverozapadu Atlantskog okeana, na putu ka Puerto Plati u Dominikanskoj Republici, prema podacima CruiseMapper-a, a planirano je da 11. maja stigne u Port Kanaveral na Floridi.

Kompanija "Princess Cruises" je u svom saopštenju potvrdila da je "ograničeni broj pojedinaca prijavio blage gastrointestinalne bolesti tokom putovanja brodom" iz Port Everglejdsa 28. aprila.

"Brzo smo dezinfikovali svaki dio broda i dodali dodatnu dezinfekciju tokom putovanja. Po dolasku u Port Kanaveral 11. maja 'Caribbean Princess' će biti podvrgnut sveobuhvatnom čišćenju i dezinfekciji prije nego što krene na sljedeće putovanje", navodi se u saopštenju.

Šta je norovirus?

Norovirus je prilično čest, posebno na brodovima i nije povezan sa trenutnom epidemijom hantavirusa na brodu "MV Hondius", piše ABC.

Ovo je četvrta epidemija gastrointestinalnih bolesti prijavljena na kruzeru do sada ove godine, navodi Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.