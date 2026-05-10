Putin: Sukob u Ukrajini se bliži kraju

Autor:

ATV
10.05.2026 08:21

Владимир Путин Русија
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se sukob u Ukrajini bliži kraju, prenijela je agencija RIA Novosti.

Ruski lider je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali da ga ne odbija.

"Nisam odbio. Ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, ko god želi da se sastane neka dođe u Moskvu i mi ćemo se sastati", rekao je Putin na konferenciji za medije u Moskvi.

Istakao je da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude poslednja tačka u procesu okončanja sukoba.

"Ukrajinska strana, gospodin Zelenski, spreman je da održi lični sastanak. Da bi učestvovao u ovom događaju ili bilo šta potpisao, to mora biti konačna odluka, ne sami pregovori", rekao je Putin, ističući da je sastanak sa Zelenskim u trećoj zemlji moguć samo ako se postignu konačni dogovori o dugoročnom mirovnom sporazumu.

Naveo je da mu je slovački premijer Robert Fico prenio spremnost Zelenskog za sastanak.

"Rekao mi je da je Zelenski spreman na lični sastanak, ali to nije prvi put da to čujemo", rekao je ruski predsjednik.

Putin je istakao da američki predsjednik Donald Tramp i njegova administracija iskreno žele rješenje sukoba u Ukrajini, jer njima taj sukob "nije potreban".

"Vidimo da sadašnja američka administracija i američki predsjednik iskreno teže rješenju. Njima očigledno nije potreban ovaj sukob", rekao je Putin.

Izrazio je nadu da će Rusija i Evropska unija ponovo obnoviti odnose.

"Obnavljanje odnosa između Rusije i Evrope koristiće objema stranama. Što prije se to desi, to bolje za nas, a u ovom slučaju i za evropske zemlje", rekao je Putin.

Na pitanje novinara koga bi volio da vidi u ulozi posrednika za dijalog između Rusije i Evrope, Putin je rekao da bi najviše volio da to bude nekadašnji njemački kancelar Gerhard Šreder.

Putin je ponovio da Rusija nije nikoga zvanično pozvala u Moskvu na proslavu Dana pobjede 9. maja, ali i da je naznačila da pozdravlja sve koji su prisustvovali.

"Znate, nismo nikoga pozvali na ove događaje. Ovo nisu proslave godišnjica. Ali smo svima poslali informaciju da bismo bili srećni ako neko dođe. Oni koji su stigli, svakako su pokazali izvjestan stepen hrabrosti, lično, jer su saznali za određene sporazume, uključujući i one koje je inicirao predsjednik SAD Tramp o produženju prekida vatre, o razmjeni snaga i tako dalje. Drugim riječima, saznali su za smirivanje tenzija tek nakon što su stigli. I ne znajući to, ipak su odlučili da budu ovdje. Ovo zaslužuje posebno poštovanje. Ali ponavljam, mi ne vidimo ništa posebno u tome što je neko odsutan", rekao je Putin.

Kad je riječ o ratu SAD i Izraela protiv Irana, Putin je ocijenio da je riječ o teškom i složenom sukobu, i ocijenio da više nema zainteresovanih strana za nastavak rata.

Dodao je da Iran ima razloga da vjeruje Rusiji u nuklearnoj sferi.

"Nikad nismo prekršili bilo koji sporazum i nastavljamo mirnodopske nuklearne programe u Iranu", istakao je Putin.

Govoreći o odnosima SAD i Kine, Putin je kazao da je nastavak kontakata te dvije zemlje važan i da ih Rusija pozdravlja.

"Mi samo imamo koristi od toga, od stabilnosti i konstruktivne interakcije između SAD i Kine", zaključio je Putin, prenio je Tanjug.

