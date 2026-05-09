Snimljen trenutak užasa u Denveru: Avion prilikom polijetanja pregazio pješaka

09.05.2026 20:27

Foto: Pixabay/outsideclick

Avion kompanije „Frontier Airlines“ usmrtio je osobu prilikom polijetanja sa piste na Međunarodnom aerodromu u Denveru u petak kasno naveče, saopštile su nadležne vlasti.

Udar je izazvao i kratkotrajni požar na motoru, koji su vatrogasci brzo ugasili. Dim se pojavio i u kabini aviona, zbog čega su iz predostrožnosti evakuisana 224 putnika pomoću specijalnih tobogana za evakuaciju.

Prema zvaničnim informacijama, nepoznata osoba je preskočila zaštitnu ogradu i samo dvije minute kasnije poginula nakon što ju je na pisti udario avion koji je oko 23:00 časa trebalo da poleti iz Denvera prema Los Anđelesu.

Prema audio-snimku kontrole leta, kontrolor je pilotu „Frontiera“ dao dozvolu za polijetanje i poželio im laku noć, kada je, nakon kratke pauze, pilot iznenada pozvao toranj.

„Zaustavljamo se na pisti. Upravo smo nekoga udarili. Imamo požar na motoru“, rekao je pilot, kasnije dodajući da je pistom hodala jedna osoba.

Američki ministar saobraćaja, Šon Dafi, izjavio je da se avion u trenutku udara kretao velikom brzinom.

„Kasno sinoć, uljez je probio bezbjednosnu zaštitu Međunarodnog aerodroma u Denveru, namjerno se popeo preko ograde i istrčao na pistu. Niko nikada ne bi smio neovlašteno da uđe na područje aerodroma“, poručio je Dafi.

Žrtva još uvijek nije identifikovana, ali se vjeruje da nije riječ o zaposleniku aerodroma.

Nakon evakuacije, putnici su autobusima prevezeni nazad do terminala. Dvanaest putnika prijavilo je lakše povrede, od kojih je petoro prevezeno u obližnje bolnice, prenosi BBC.

Većina putnika je u međuvremenu napustila Denver novim letom. Pista je zatvorena dok Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) ne sprovedu detaljnu istragu, prenosi Dnevnik.hr.

