Atletski miting "Trofej Banjaluka" okupio više od 300 takmičara

Na šestom po redu atletskom mitingu „Trofej Banjaluka“ i Memorijalu Tijana Gligić Kosić učestvovalo je više od 300 atletičara iz BiH i zemalja regiona.

Kao i svih prethodnih godina kroz organizaciju mitinga čuva se uspomena na Tijanu, a sjećanja na velikog borca i uspješnu sportistkinju ne blijede.

Među najboljima na ovogodišnjem mitingu bila je Tamara Nježić koja je slavila na memorijalnoj trci na 100 metara s preponama. Iz Banjaluke kući nosi samo pozitivne utiske.

Prvog mjesta na 110 metara prepone u muškoj konkurenciji domogao se član makedonske Delte Ognjen Stefanovski koji je postavio i lični rekord u ovoj disciplini.

Svi atletičari iz Banjaluke nose vrijedna iskustva i okreću se narednim izazovima, a organizatori gledaju unaprijed - spremni da i naredne godine ponude još jače i brojnije izdanje.