Rukovodstvo BK Slavija u Loznici: Novi sastanak sa čelnim ljudima srpskog boksa i sporta

08.05.2026 19:22

Руководство Славије
Foto: Ustupljena fotografija

Rukovodstvo BK Slavija uzvratilo je posjetu Nenadu Borovčaninu, predsjedniku Bokserskog saveza Srbije, a sastanku u Regionalnom bokserskom centru u Loznici prisustvovali su i Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Srbije i Dejan Tomašević, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Zajedno su posjetili i pripremni kamp za boksere iz šest reprezentacija koji se spremaju za nastup na 63. izdanju turnira “Beogradski pobjednik” koji će se od 12. do 18. maja održati u Obrenovcu.

“Zadovoljstvo nam je što smo obišli Regionalni bokserski centar i uvjerili smo se da srpski bokseri imaju najbolje moguće uslove za rad. Raduje me i što smo održali sastanak na temu dalje saradnje sa Bokserskim savezom Srbije sa fokusom na organizaciju Međunarodnog turnira “Memorijal Radovan Bisić” koji se vraća na svjetsku boksersku mapu.” rekao je Dalibor Petković, predsjednik BK Slavija.

Боксерски камп
Bokserski kamp

Turnir “Memorijal Radovan Bisić” biće održan od 24. do 26. jula, a plan je da poprište borbi bude Trg Krajine u Banjaluci.

“Očekujemo dolazak boksera iz desetak reprezentacija kojima će turnir “Memorijal Radovan Bisić” da posluži i kao provjera pred Mediteranske igre u italijanskom Tarantu na kojima će da nastupe i bokseri Slavije Mihajlo Đekić i Petar Sredojević, ali i Evropsko prvenstvo u Sofiji. To dovoljno govori da ćemo u Banjaluci ugostiti vrhunske boksere koji će doći u odličnoj formi. Na nama je da sve što planiramo sprovedemo u djelo jer BK Slavija, Banjaluka i Republike Srpska zaslužuju turnir najvišeg ranga.” rekao je Petković

