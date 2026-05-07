Ovo je izjava zbog koje vaterpolisti neće da igraju za Srbiju

Potpuni haos u vaterpolo reprezentaciji Srbije. Prvo je selektor Uroš Stevanović podnio neopozivu ostavku, pa je onda 11 vaterpolista saopštilo da više neće igrati za nacionalni tim.

Razlog su izjave novog predsjednika Saveza Slobodana Sora. Sve je krenulo od njegovih riječi poslije izbora za novog prvog čovjeka VSS.

"Potrebna nam je reorganizacija, funkcioniše na ustaljen način decenijama unazad i dosta toga trebalo bi da se promijeni, unapredi i modernizuje", počeo je Soro.

Upravo je naredni dio njegove izjave to što je najviše pogodilo vaterpoliste koji su odlučili da bojkotuju nacionalni tim. Omalovažavanje njihovih rezultata.

"Olimpijski smo i evropski prvaci, to je tačno, ali u posljednjih osam godina osvojili smo samo četiri medalje. Dok sam ja igrao, na 17 takmičenja osvojio sam 16 medalja. To govori o promijeni dinamike rezultata. Počeli smo da preskačemo takmičenja, da im ne pridajemo važnosti. Moramo da se vratimo staroj doktrini i filozofiji srpskog vaterpola, da je svako takmičenje najvažnije. Pogotovo sada kada imamo ekipu koja nije na nivou kao ranijih godina. Svaka čast i na olimpijskom i na evropskom zlatu, osvojenom nedavno u Beogradu, međutim mislim da je to bila više trenutna inspiracija nego dokaz velikog kvaliteta, kao što je ranije bio slučaj", rekao je Soro, prenosi "Mondo".

Onda je pričao o selektorskoj poziciji i o novim pravilima koje uvodi što je bio glavni razlog za neopozivu ostavku selektora Stevanovića koji vodi Radnički iz Kragujevca.

"Selektor neće moći da bude trener u domaćem klubu. Dugo imamo ta preklapanja, još od Nenada Manojlovića u Nišu, Dejana Udovičića u Partizanu, Dejana Savića u Zvezdi, Petra Porobića u Jadranu i sada Stevanovića u Radničkom. Nije to fer prema našem sportu. Bilo je slučajeva da su igrači ucijenjeni da igraju u određenom klubu da bi bili u reprezentaciji, to nije fer prema sportu. Moramo da promijenimo sistem. Ne ulazim u to odakle su problemi došli, želimo da igramo ozbiljna takmičenja", ispričao je Soro.

Ko su vaterpolisti koji bojkotuju reprezentaciju?

U zvaničnom pismu je 11 vaterpolista naglasilo da će bojkotovati reprezentaciju zbog izjava novog predsjednika Slobodana Sora.

Uz to treba dodati i da je Filip Filipović završio karijeru.

Evo ko je sve potpisao pismo o bojkotu: