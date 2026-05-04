"Ovaj trofej posvećujem njemu": Ko je momak koji je ukrao srce Tijane Bošković

Trio srpskih odbojkašica došao je do titule šampionki Evrope sa turskim Vakifbankom u ned‌jelju, pošto je u velikom finalu pala ekipa Ezačibašija, za koju je baš Tijana Bošković igrala deset godina.

Sa 33 poena srušila je snove bivšeg tima, ukupno 67 imala na Fajnal foru, te je zasluženo dobila titulu MVP LŠ za sezonu 2025/26.

Slavila je zajedno sa povređenom Katarinom Dangubić i Aleksandrom Jegdić, a nakon finala emotivnim riječima istakla da je konačno dosanjala san.

Ona je potom pričala i za "Meridian Sport", a trofej je posvetila svom vjereniku Marku Orestijeviću, sa kojim je baš na dan kada je postala prvakinja Starog kontinenta proslavila zajedničkih osam godina.

"Danas je osam godina naše veze. Nije mi momak, nego vjerenik. Neka bude da je poklon za njega", rekla je Tijana Bošković prenosi Telegraf.

Ko je Đorđe Orestijević?

Ne viđa se često Tića sa njim u javnosti, ali su se pojavljivali na košarkaškim utakmicama. Đorđe Orestijević je, inače, softverski inženjer i radi na visokoj poziciji u jednoj od beogradskih IT firmi.

Govorila je i o Katarini Dangubić, povrijeđenoj heroini Vakifbanka.

"Laza je sve vrijeme sa nama u hotelu. Bila je isključiva po pitanju toga da želi da bude uz tim, da želi da dođe na utakmicu i da nas bodri iz prvog reda. Mnogo mi je bilo emotivno kad sam je vid‌jela. Čuli ste kakve je ovacije dobila kada je ušla u salu. Stvarno veliko poštovanje za nju. Bila je u polufinalu naš džoker".

Pa je nastavila.

"Vidjeli ste kakvu je energiju unijela na teren i kako je igrala. Stvarno mi je mnogo žao što se desilo to što se desilo, ali dala nam je neku dodatnu snagu da igramo i da se borimo. Hvala joj na podršci. Nevjerovatno mi je koliko je jaka. Pored svega što je zadesilo, da bude tu i da apsolutno nijednog trenutka ne pokaže nikakvu negativnu emociju koja bi uticala na nas", rekla je Tijana Bošković za "Meridian Sport.