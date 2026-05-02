Odlazak junaka: Umro je veliki Aleks Zanardi

Italijanski vozač Formule 1 Aleks Zanardi, a zatim paraolimpijac poslije tragičnog sudara u kojem je izgubio obje noge, preminuo je 1. maja u 59. godini, saopštio je Stefano Domenikali, predsjednik i izvršni direktor Formule 1.

"Suočio se sa izazovima koji bi mnoge zaustavili, ali je nastavio da ide naprijed, uvijek sa osmijehom i nevjerovatnom upornošću. Njegovo nasljeđe ostaje snažno", poručio je Domenikali.

Zanardi je tokom devedesetih godina prošlog vijeka bio dio Formule 1, nastupajući za timove Džordan, Minardi, Lotus i Vilijams, sa ukupno 41 trkom.

Najzapaženiji period imao je u bolidu Lotusa 1993. i 1994. godine, kad je ostvario i najbolji rezultat u karijeri, šesto mjesto na Velikoj nagradi Brazila.

Svjetsku slavu stekao je u američkom Indikar šampionatu, gdje je osvojio dvije titule.

Njegovu karijeru i život obilježila je teška nesreća 2001. godine na stazi Lauzicring u Njemačkoj, poslije koje je ostao bez obje noge.

Zanardi se vratio trkama već 2003. godine, u specijalno prilagođenom bolidu, takmičeći se u šampionatima turističkih automobila, gdje je uspio da se ponovo popne na pobjedničko postolje.

Paralelno sa tim, Zanardi se bavio i parabiciklizmom, u kojem je Paraolimpijskim igrama 2012. i 2016. godine osvojio četiri zlatne i dvije srebrne medalje.

Zanardi je zatim 2020. godine teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Italiji, dok je vozio ručni bicikl, poslije čega se dugo oporavljao, prenosi Tanjug.