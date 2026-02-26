Poznati vozač Formule 1 raskinuo sa atraktivnom Čehinjom

Par je navodno započeo romansu u oktobru 2023. godine, a Babičkova je prvi put posjetila F1 padok tokom Velike nagrade Saudijske Arabije sljedeće godine, gd‌je su često viđeni zajedno.

Problemi u vezi su se nagovještavali krajem januara, kada je Babičkova u objavi na Instagramu priznala da joj je januar bio težak mjesec i da se fokusirala na rješavanje ličnih pitanja. Mjesec kasnije, češka vozačica kartinga konačno je potvrdila raskid.

"Ovo je prilično svježe jer smo tokom februara Kimi i ja pokušavali da shvatimo neke stvari. Jednostavno nismo bili sigurni kada je naša veza završena. Zato se nisam time bavila do sada, iako glasine kruže već neko vrijeme. Vid‌jela sam mnogo spekulacija i lažnih priča koje nisu tačne. Želim da sve bude jasno: prekinuli smo. Ja sam odlučila da okončam vezu jer smo se sve više razlikovali u privatnim životima i u planovima za budućnost. Naše vrijednosti pred kraj veze bile su veoma različite. Nema drame, ništa spektakularno. Ni drugi ljudi nisu bili problem" napisala je Babičkova.

Potvrda raskida dolazi samo nekoliko dana prije nego što Antoneli započinje novu sezonu u Formuli 1, što dodatno naglašava koliko privatni život sportista može biti u centru pažnje medija, čak i kada je riječ o ličnim odlukama i razilaženjima u vezi.

Babičkova je u svojoj objavi naglasila i da želi da razjasni stvari i da zaustavi dalje širenje lažnih priča, ističući da je raskid rezultat neslaganja i različitih životnih vrijednosti, a ne uplitanja trećih osoba, prenosi "Telegraf".