Goca Tržan žrtva prevare - uputila hitan apel: Ne nasedajte

Izvor:
Informer
26.02.2026
15:37
Komentari:0
Pjevačica Goca Tržan oglasila se nakon što su se na internetu pojavili tekstovi u kojima se njen lik i ime zloupotrebljavaju za promociju preparata za mršavljenje, sa kojima, kako ističe, nema apsolutno nikakve veze.
Goca, koja je drastično smršala nakon učešća u rijalitiju, na društvenim mrežama je jasno poručila da nikada nije koristila sporne proizvode, niti ih je ikada reklamirala, naglasivši da je riječ o klasičnoj internet prevari i gruboj manipulaciji.
"Nisam nikad ni počinjala, ni ‘prestala’ da koristim ovo sranje koje ne znam ni šta je. Zloupotreba mojih slika i loša fotomontaža su očigledne. Molim vas, nemojte mi više slati poruke sa pitanjima da li sam ovo koristila da bih smršala. I ne nasedajte na internet prevare", napisala je Tržanova.
Pjevačica je reagovala nakon što su se pojavili članci u kojima se tvrdi da je "prestanak korišćenja preparata" razlog njenog fizičkog izgleda, uz bombastične naslove i netačne navode.
Ovim putem još jednom je apelovala na javnost da bude oprezna, da ne vjeruje lažnim reklamama i da ne nasjeda na sadržaje koji koriste poznata imena bez dozvole, prenosi Informer.
Region
1 h0
Ekonomija
1 h0
Hronika
1 h0
Zanimljivosti
1 h0
Scena
3 h0
Scena
4 h0
Scena
5 h0
Scena
18 h0
Najnovije
Najčitanije
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Trenutno na programu