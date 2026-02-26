Goca Tržan žrtva prevare - uputila hitan apel: Ne nasedajte

Pjevačica Goca Tržan oglasila se nakon što su se na internetu pojavili tekstovi u kojima se njen lik i ime zloupotrebljavaju za promociju preparata za mršavljenje, sa kojima, kako ističe, nema apsolutno nikakve veze.

Goca, koja je drastično smršala nakon učešća u rijalitiju, na društvenim mrežama je jasno poručila da nikada nije koristila sporne proizvode, niti ih je ikada reklamirala, naglasivši da je riječ o klasičnoj internet prevari i gruboj manipulaciji.

"Nisam nikad ni počinjala, ni ‘prestala’ da koristim ovo sranje koje ne znam ni šta je. Zloupotreba mojih slika i loša fotomontaža su očigledne. Molim vas, nemojte mi više slati poruke sa pitanjima da li sam ovo koristila da bih smršala. I ne nasedajte na internet prevare", napisala je Tržanova.

Goca Tržan

Pjevačica je reagovala nakon što su se pojavili članci u kojima se tvrdi da je "prestanak korišćenja preparata" razlog njenog fizičkog izgleda, uz bombastične naslove i netačne navode.

Ovim putem još jednom je apelovala na javnost da bude oprezna, da ne vjeruje lažnim reklamama i da ne nasjeda na sadržaje koji koriste poznata imena bez dozvole, prenosi Informer.