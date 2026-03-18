Kalas otkriva: Ovo je prioritet za EU!

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas istakla je u razgovoru sa šefom iranske diplomatije Abasom Arakčijem da je za Evropu prioritet bezbjedan prolaz kroz Ormuski moreuz.

Kalasova je u telefonskom razgovoru sa Arakčijem pozvala Iran da prekine sve napade na kritičnu infrastrukturu u regionu, rekao je Rojtersu neimenovani zvaničnik EU.

Kalasova je, takođe, istakla da EU podržava deeskalaciju i diplomatsko rješenje rata, prenosi Srna.