Kalas otkriva: Ovo je prioritet za EU!

Autor:ATV
18.03.2026
21:02
Komentari:0
Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas istakla je u razgovoru sa šefom iranske diplomatije Abasom Arakčijem da je za Evropu prioritet bezbjedan prolaz kroz Ormuski moreuz.
Kalasova je u telefonskom razgovoru sa Arakčijem pozvala Iran da prekine sve napade na kritičnu infrastrukturu u regionu, rekao je Rojtersu neimenovani zvaničnik EU.
Kalasova je, takođe, istakla da EU podržava deeskalaciju i diplomatsko rješenje rata, prenosi Srna.
