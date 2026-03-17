Iran otvorio Hormuški moreuz za tri zemlje, među njima i jedna država iz Evrope

Iranske vlasti su odobrile prolaz kroz Hormuški moreuz, koji je suštinski zatvoren od napada Izraela i SAD-a na ovu zemlju, za brodove iz tri zemlje.

Odobren prolaz brodovima

Prema podacima koji su javno dostupni, vlasti u Teheranu su odobrile prolaz brodovima iz Kine, Indije i Grčke.

Naravno, moreuzom bez problema prolaze i domaći, odnosno iranski, brodovi.

Uz to, moreuzom je uspješno prošao i pakistanski "Aframax" tanker Karači s naftom marke Das iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ploveći rutom koju su odobrile iranske vlasti. Drugi brodovi iz Pakistana nisu prolazili moreuzom.

Poseban slučaj su brodovi iz Indije, zbog kojih je ministar spoljnih poslova ove zemlje Subramanijam Džajšankar razgovarao s vlastima u Teheranu, te je uspio dobiti odobrenje za plovidbu, ali uz nadzor indijske mornarice.

Veliki broj brodova još čeka

Ipak, veliki broj indijskih brodova i dalje čeka na prolaz, a Iran odobrava plovidbu na principu individualnih plovila, bez šireg dogovora o kojem i dalje razgovaraju Teheran i Nju Delhi.

U periodu od 1. do 11. marta kroz Hormuški moreuz je prošlo samo 77 brodova, prema izvještaju kompanije za podatke o pomorskom prometu Lloyd's List Intelligence.

Prošle godine u istom periodu prošlo ih je čak 1.229, napominju iz kompanije.

Od 77 brodova koji su zasad uspjeli proći tim plovnim putom, njih 26 posto povezano je s Iranom, pokazali su podaci kompanije. Slijede grčka i kineska plovila s udjelima od 13 odnosno 12 posto.