Logo
Large banner

Iran otvorio Hormuški moreuz za tri zemlje, među njima i jedna država iz Evrope

Autor:

ATV

17.03.2026

16:02

Komentari:

0
Foto: Google maps

Iranske vlasti su odobrile prolaz kroz Hormuški moreuz, koji je suštinski zatvoren od napada Izraela i SAD-a na ovu zemlju, za brodove iz tri zemlje.

Odobren prolaz brodovima

Prema podacima koji su javno dostupni, vlasti u Teheranu su odobrile prolaz brodovima iz Kine, Indije i Grčke.

Naravno, moreuzom bez problema prolaze i domaći, odnosno iranski, brodovi.

Uz to, moreuzom je uspješno prošao i pakistanski "Aframax" tanker Karači s naftom marke Das iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ploveći rutom koju su odobrile iranske vlasti. Drugi brodovi iz Pakistana nisu prolazili moreuzom.

Poseban slučaj su brodovi iz Indije, zbog kojih je ministar spoljnih poslova ove zemlje Subramanijam Džajšankar razgovarao s vlastima u Teheranu, te je uspio dobiti odobrenje za plovidbu, ali uz nadzor indijske mornarice.

Veliki broj brodova još čeka

Ipak, veliki broj indijskih brodova i dalje čeka na prolaz, a Iran odobrava plovidbu na principu individualnih plovila, bez šireg dogovora o kojem i dalje razgovaraju Teheran i Nju Delhi.

U periodu od 1. do 11. marta kroz Hormuški moreuz je prošlo samo 77 brodova, prema izvještaju kompanije za podatke o pomorskom prometu Lloyd's List Intelligence.

Prošle godine u istom periodu prošlo ih je čak 1.229, napominju iz kompanije.

Od 77 brodova koji su zasad uspjeli proći tim plovnim putom, njih 26 posto povezano je s Iranom, pokazali su podaci kompanije. Slijede grčka i kineska plovila s udjelima od 13 odnosno 12 posto.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hormuški moreuz

zatvoren Hormuški moreuz

Iran

Indija

Grčka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Svijet

Britanski avio-prevoznik obustavlja letove za Izrael, Dubai i Bliski istok do ljeta

2 h

0
Svijet

Hamnei odbio prijedloge za primirje ili smirivanje tenzija

4 h

0
Svijet

Snimljeni udari na američku Ambasadu

5 h

0
Svijet

Izraelci tvrde: Likvidiran Laridžani

5 h

1

Više iz rubrike

Svijet

Zavladala panika zbog neviđenog širenja meningitisa: Mladi čekaju antibiotike

1 h

0
Svijet

"Ukrali su mi identitet i zavode muškarce u moje ime": D‌jevojka živi u strahu već 4 godine

1 h

0
Svijet

Ovo niko ne želi: Moguća Godzila, razočaravajuća prognoza za ljeto

2 h

0
Svijet

Sijarto: Brisel pripremio odluku o potpunoj zabrani uvoza ruske nafte

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

42

Usvojena Rezolucija o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH

16

40

Debakl u Briselu: Rute odbio da se sastane sa Denisom Bećirovićem

16

37

Oglasila se policija o teškoj nesreći kod zgrade Vlade

16

32

Kada se sadi koje cvijeće po mjesecima?

16

31

Panika u školi u Šapcu, reagovala policija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner