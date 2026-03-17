Britanski avio-prevoznik obustavlja letove za Izrael, Dubai i Bliski istok do ljeta

Britanski avio-prevoznik "Britiš ervejz" je objavio da obustavlja sve letove za Izrael i Dubai do ljetnje sezone, navodeći kao razlog "kontinuiranu neizvjesnost" i "nestabilnost u vazdušnom prostoru" na Bliskom istoku i u Persijskom zalivu.

U zvaničnom saopštenju, avio-kompanija je potvrdila da, pored Tel Aviva, obustavlja letove i za druge glavne bliskoistočne destinacije, uključujući Bahrein, Aman (Jordan) i Dubai, do poslije 31. maja, piše Jerusalim post.

Letovi za Dohu, u Kataru, biće obustavljeni do kraja aprila, dok je ruta za Abu Dabi otkazana do daljnjeg.