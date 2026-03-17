Nova pravila na pumpama: Odnose se na cijene goriva

Kao odgovor na značajno povećane cijene goriva koje su rezultat aktuelnog rata, njemačka vlada pokrenula je paket mjera. Planovi uključuju pooštravanje antimonopolskih zakona kako bi se cijene goriva držale pod kontrolom. Političari su optužili naftne kompanije za „profiterstvo“.

Štaviše, benzinske pumpe mogu podizati cijene samo jednom dnevno – u podne. Međuministarske konsultacije za odgovarajuće zakonske izmjene pokrenute su u nedjelju, rekao je portparol vlade.

Rat čini gorivo skupljim

Brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu, uskom plovnom putu između Persijskog i Omanskog zaliva, praktično je stao zbog iranske blokade. To uzrokuje rast cijena nafte. Cijene goriva u Njemačkoj posebno su naglo porasle, rekao je Tomazo Duso, predsjednik Antimonopolske komisije. Ovo je vidljivo iz podataka Evropske komisije o cijenama goriva u 27 zemalja članica.

„Činjenica da je povećanje cijena u Njemačkoj znatno veće od evropskog prosjeka ukazuje na to da moramo da se pozabavimo strukturnim problemima na tržištu nafte.“

Pravilo jednom dnevno

Prateći austrijski model, benzinskim pumpama biće dozvoljeno da podižu cijene samo jednom dnevno, u podne, kako je vlada već najavila. Sniženje cijena biće dozvoljeno u bilo kojem trenutku.

Prekršaji bi mogli biti kažnjeni novčanim kaznama do 100.000 evra, prema vladinim izvorima. Novo pravilo ima za cilj da obezbijedi veću transparentnost i manje kratkoročnih fluktuacija cijena na benzinskim pumpama. Međutim, diskutabilno je da li će novo pravilo zaista imati uticaja na smanjenje cijena.

Pooštravanje antimonopolskog zakona

Konkretno, ovo se odnosi na praćenje zloupotreba u sektoru goriva. Kancelarija za borbu protiv kartela dobiće veća ovlašćenja da preduzme mjere protiv dominantnih kompanija u sektoru goriva kada postoje dokazi o pretjerano visokim cijenama.

Prema vladinim izvorima, u slučajevima skokova cijena, teret dokazivanja biće obrnut: kompanije će morati da dokažu da su njihova povećanja cijena objektivno opravdana. Ovo bi trebalo da olakša organima za borbu protiv kartela preduzimanje mjera protiv prekomjernog određivanja cijena. Model za to su propisi o tržištu električne energije i gasa.

Dalje, takozvane sektorske istrage Kancelarije za kartele treba da omoguće brže otkrivanje kršenja antimonopolskih propisa i brže sprovođenje korektivnih mjera. Kapacitet ove institucije treba dodatno ojačati.

Njemačka ministarka ekonomije Katerina Rajhe već je najavila da vlada razmatra pooštravanje kontrole zloupotreba u sektoru goriva, što bi dovelo do strože kontrole troškova i cijena. Armand Korn, zamjenik parlamentarnog lidera SPD-a, rekao je da zakon mora biti pooštren – „kako naftne kompanije ne bi mogle da povećavaju profit na račun potrošača kao rezultat krize“.

Političari traže dodatne mjere

Političari iz CDU/CSU i SPD pozivaju na dodatne mjere. Korn se zalaže za uvođenje „ograničenja cijena goriva“: „Cijene benzina i dizela ne smiju rasti brže od cijene sirove nafte“. Sven Šulce (CDU), premijer Saksonije-Anhalt, zatražio je da se smanji porez na energiju dok se tržište ne stabilizuje.

Radna grupa za rješavanje problema rasta cijena sastaje se u Berlinu, uz učešće predstavnika naftnih kompanija i Saveznog ureda za kartele.

Cijene i dalje rastu

Cijene goriva nastavile su da rastu. Prema podacima ADAC-a, litar dizela koštao je 2,153 evra, dok je cijena benzina E10 iznosila 2,035 evra po litru.

Uprkos žalbama vozača, analiza kompanije TomTom pokazuje da nema značajnog smanjenja vožnje.

„Naši podaci ne ukazuju na to da se pređena kilometraža značajno smanjila tokom perioda visokih cijena“, rekao je portparol, prenosi Feniks Magazin.